Tworzywa pod rosnącą presją recyklingu w UE

ONZ ma problem

Tworzywa sztuczne są wprawdzie biznesem, ale mało który biznes ma taki wpływ na środowisko jak właśnie plastiki. Problemem rosnącej i niemal nieśmiertelnej góry produktów zajęła się Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale ubiegły rok zamiast ukończenia wieloletnich negocjacji, przyniósł porażkę. Piąta runda negocjacji w sprawie paktu plastiku, prowadzona przez ONZ, zakończyła się 1 grudnia w Busan w Korei Południowej. ONZ chciało tam sfinalizować dwa lata rokowań i przyjąć porozumienie, które następnie kraje mogłyby ratyfikować. Ale tam, gdzie do stołu siada 200 krajów i organizacji... trudno zaplanować coś wiążąco. Ubiegły rok nie przyniósł więc konsensusu, następna szansa będzie w tym roku, prawdopodobnie latem. Co przeszkodziło w domknięciu porozumienia, które zmieniłoby podejście do plastiku całego świata? Według polskiej filii UNEP/GRID oraz organizacji Plastics Europe Polska, zgody zabrakło już przy wspólnych definicjach pojęć, a także w sprawie redukcji wytwarzania tworzyw sztucznych i finansowania powstających systemów gospodarki odpadami. Odpady są zwłaszcza problemem krajów rozwijających się i poza Europą, gdzie często gospodarki odpadami po prostu nie ma. UE też miała w to wkład, co roku wysyłając do krajów trzecich ok. 32 mln ton odpadów. Dopiero pod koniec 2023 r. Bruksela zaostrzyła dyrektywę o eksporcie odpadów i od listopada 2026 r. wywóz odpadów do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany na 2,5 roku.

Co ureguluje traktat ONZ w sprawie plastiku

Ostateczny tekst umowy wstępnej globalnego porozumienia ws. zatrzymania zanieczyszczania tworzywami sztucznymi ma zostać przyjęty na następnej rundzie spotkania Międzyrządowego Zespołu Negocjacyjnego ONZ w połowie 2025 r. Jeśli przyjęto by tekst w grudniu 2024 r., tak jak planowano, otworzyłoby to drogę do podpisania traktatu ONZ dotyczącego zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi już w 2025 r. Czy to jeszcze możliwe dziś, trudno powiedzieć. Jak informuje UNEP/Grid, nie udało się zasypać głębokich podziałów między krajami o „wysokich ambicjach”, które dążą do globalnie wiążącego porozumienia w celu ograniczenia produkcji i wycofania szkodliwych chemikaliów, a krajami o „podobnych poglądach”, które chcą skupić się na odpadach. Pozostaje kilka krytycznych kwestii, jak definicje, redukcja produkcji tworzyw sztucznych i finanse. Rozwiązanie tych punktów spornych pozwoli domknąć etap wstępnej mowy międzynarodowej.

Unijna branża tworzyw sztucznych deklaruje poparcie dla celu wyeliminowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi do 2040 r., wskazując przy tym, że tworzywa nie mają dziś alternatywy. – Tworzywa sztuczne są niezastąpionym materiałem w wielu zastosowaniach, choćby w ochronie zdrowia czy transporcie niskoemisyjnym i musimy zacząć je tak postrzegać, aby w pełni wyeliminować problem zanieczyszczenia. Przykładem takiego rozumienia roli tworzyw sztucznych we współczesnym świecie byłoby podejście oparte na rozpatrywaniu konkretnych zastosowań i ustalenie zharmonizowanych kryteriów typowania tych problematycznych i niekoniecznych zastosowań – mówi Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska, cytowana w komunikacie prasowym UNEP/GRID POlska.

Co jest konieczne? Wspieranie zrównoważonej produkcji i wykorzystania wyrobów z tworzyw, rozwój skutecznych systemów zagospodarowania odpadów; stworzenie systemów finansowania, wspieranie inwestycji, systemy monitorowania zanieczyszczania tworzywami.API