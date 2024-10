Firmy przetwarzające odpady widzą duży potencjał do wzrostów

Pozytywne zamiany zachodzą też w otoczeniu. W tym roku opłata marszałkowska pobierana za składowanie odpadów wynosi już 375,25 zł za tonę, podczas gdy w 2023 r. było to 345,37 zł. – Stawki te są regularnie aktualizowane w oparciu o inflację i inne wskaźniki ekonomiczne. Wynika z tego, że składowanie odpadów staje się coraz mniej opłacalne, co sugeruje, że więcej firm powinno rozważyć korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, takich jak Mo-Bruk – twierdzi Siodmok. Dodaje, że rozwój spółki wspierają też unijne dyrektywy ograniczające składowanie odpadów. Chodzi m.in. o tę dotyczącą recyklingu odpadów komunalnych. Zakłada ona, że do 2025 r. proces ten powinien obejmować co najmniej 55 proc. masy odpadów, do 2030 r. – 60 proc., a do 2035 r. – 65 proc. Ponadto składowanie jest wskazane jako najmniej korzystna metoda zagospodarowywania. Trzeba też wspomnieć o tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta za sposób przekształcania odpadów. Ponadto do szans dalszego rozwoju Mo-Bruk zalicza rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa i firm.

– Zagrożeniem nie tylko dla branży, ale przede wszystkim dla środowiska i społeczeństwa jest łamanie przepisów prawa przez podmioty organizujące przetargi na zagospodarowanie odpadów, w tym zwłaszcza odpadów pochodzących ze spalarni śmieci. W obliczu licznych ekologicznych bomb w Polsce, które czekają na neutralizację, nie możemy sobie pozwolić na tworzenie kolejnych – przekonuje Siodmok. Postuluje, aby większą wagę, niż ma to miejsce dziś, przywiązywać do odpowiedniej hierarchii postępowania z odpadami. Na pierwszym miejscu powinno być zapobieganie ich powstawaniu, następnie przygotowanie do ponownego użycia, później recykling i inne procesy odzysku, a na końcu unieszkodliwianie.

Grupa Recykl planuje akwizycje w Niemczech i na Litwie

Grupa Recykl, specjalizująca się w zagospodarowywaniu zużytych opon, w tym roku poprawia zarówno przychody, jak i zyski. Po I półroczu wyniosły one 64,8 mln zł i 6,3 mln zł. Maciej Jasiewicz, prezes spółki, do największych sukcesów zalicza jednak rozpoczęcie dwóch procesów akwizycyjnych (w Niemczech i na Litwie), podpisanie umowy z koncernem Michelin na odbiór granulatu gumowego, przyspieszenie komercjalizacji sztandarowego produktu Smapol i uzyskanie kluczowego w branży certyfikatu ISCC Plus.

Przypomina też, że spółka zakończyła już realizację wszystkich inwestycji zapowiadanych w strategii do 2030 r. Obecnie trwają analizy różnych koncepcji inwestycyjnych, które mogą być ujęte w aktualizowanej strategii. Ponadto wpływ na przyszłe projekty będą miały planowane akwizycje, co do których rozstrzygnięcia powinny nastąpić jeszcze w tym roku. – Zakładamy stabilizację rentowności w IV kwartale i całym 2024 r. Naturalnie czynnikiem ryzyka pozostaje aspekt inflacyjny, ale tu nie spodziewamy się zmian obserwowanych w skali lat 2022 i 2023 – twierdzi Jasiewicz.

Jego zdaniem branża zagospodarowania odpadów ma przed sobą dobre perspektywy. Sprzyjają jej szeroko rozwinięte trendy wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa UE związane z podejściem „eko”, gospodarką obiegu zamkniętego czy recyklingiem i dawaniem produktom „drugiego życia”. Ogromną szansę na rozwój dają regulacje, choć obecnie jest to jedna z największych barier mająca wpływ na całą branżę gospodarki odpadami. – Dla przykładu nasz rynek nadal oczekuje na ratyfikację przez Polskę tzw. dyrektywy odpadowej UE i zawartych w niej przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Z drugiej strony obserwujemy unijne starania zmierzające do ograniczeniu eksportu zużytych opon na rynki Turcji, Pakistanu, Indii i Maroka, co powinno sprzyjać w kolejnych latach wyższej podaży pozostałego w UE surowca – ocenia Jasiewicz. Jednocześnie postuluje o wzrost niezmienianych w Polsce od lat poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon.