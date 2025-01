Niepokojące statystyki: spadają nie tylko wyceny, ale też zainteresowanie rynkiem

Na rynku głównym mieliśmy do czynienia z trwającą dwa lata solidną hossą (od jesieni 2022 r.), natomiast wyceny na NewConnect systematycznie spadają (z przerwą na tzw. covidową korektę wzrostową). Wartość NCIndex wynosi zaledwie 230 pkt. Dwanaście miesięcy temu było to prawie 300 pkt. Spadkowi wycen towarzyszy wyraźny spadek zainteresowania akcjami notowanych tam spółek. Dobrze pokazują to comiesięczne statystki dotyczące obrotów. Według najnowszych danych za listopad 2024 r. na NewConnect łączna wartość obrotu akcjami wyniosła tylko 96 mln zł, co oznacza spadek aż o 50,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Trudno to wytłumaczyć ogólnym spadkiem zainteresowania rynkiem akcji, bo na głównym parkiecie w tym okresie obroty sięgnęły 27,7 mld zł, co oznacza wzrost o 11,3 proc. Średnie miesięczne obroty na NC w 2024 r. (bez grudnia) wynoszą zaledwie 140 mln zł – wynika z naszych szacunków. Średnia z 2023 r. to 185 mln zł, a z 2022 r. 215 mln zł. Wcześniejsze dwa lata to okres wspomnianej już covidowej hossy, która przyciągnęła na rynek alternatywny szeroką rzeszę inwestorów indywidualnych. Od lipca 2020 r. do stycznia 2021 r. w każdym miesiącu wartość obrotów przekraczała miliard złotych. Rekord padł w październiku 2020 r., kiedy obroty sięgnęły 2,7 mld zł.