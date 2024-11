Lentex skupi część akcji własnych

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lenteksu upoważniło zarząd do nabycia maksymalnie 1,2 mln akcji własnych spółki. To 3 proc. dotychczas wyemitowanych walorów. Mają być nabywane po cenie nie niższej niż 0,41 zł i nie wyższej niż 12,5 zł. Dla porównania na zamknięciu wtorkowej sesji i otwarciu środowej handlowano nimi po 7,58 zł.

Ponadto akcjonariusze zdecydowali, że łączny maksymalny koszt skupu papierów własnych nie będzie większy niż wysokość utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego. W kolejnej uchwale walne zgromadzenie określiło go na 15,1 mln zł. To może warunkować cenę w skupie na poziomie z górnych widełek określonych w podjętej przez akcjonariuszy uchwale.

Akcje będą nabywane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską co najwyżej do 12 listopada 2025 r. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów, a także ich zasady i warunki, ma określić zarząd Lenteksu i przekazać do publicznej wiadomości.

Napięta atmosfera na walnym zgromadzeniu

Skup będzie mógł się odbyć zarówno w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym, jak i w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży za pośrednictwem biura maklerskiego. Określono też, że nabyte papiery będą w szczególności nabywane w celu umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zamiany. Akcjonariusze dokonali też zmian w składzie rady nadzorczej. Na V jej kadencję (rozpoczęła się 12 listopada 2024 r.) powołano: Janusza Malarza, Michała Mroza, Krzysztofa Wydmańskiego, Agatę Kalamarz i Bartłomieja Stępnia. Ponadto udziałowcy uchwalili nowy regulamin walnego zgromadzenia.

Wymaganej większości głosów nie otrzymała za to uchwała dotycząca zmian w statucie Lenteksu. Wnioskodawcy chcieli m.in. zmniejszyć z siedmiu do czterech osób maksymalny skład zarządu. Chciano też, aby trybu działania zarządu nie zatwierdzała rada nadzorcza. Ponadto planowano istotne zmiany w zakresie zasad, na jakich miała działać rada nadzorcza.