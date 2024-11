O ponad 11 proc. taniały we wtorek akcje Adiuvo Investment. Kapitalizacja spółki skurczyła się do niespełna 6 mln zł. O możliwych problemach firmy z płynnością „Parkiet” pisał już od dłuższego czasu i rzeczywiście ten negatywny scenariusz się zmaterializował. Zarząd nadal jednak wierzy w możliwość restrukturyzacji biznesu.

Rynek czeka na informację, jak rozpatrzony zostanie przez sąd złożony 15 października wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Jest to drugie podejście spółki. Pierwszy wniosek 24 września sąd odrzucił. Stwierdził, że otwarcie postępowania prowadziłoby do pokrzywdzenia wierzycieli, gdyż spółka w przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzytelności z tytułu zwrotu pożyczki nie będzie w stanie realizować również płatności na rzecz wierzycieli w ramach wykonania układu. Co więcej, w ocenie sądu przedstawione działania restrukturyzacyjne nie przyniosą spółce dochodów, które pozwoliłyby spłacać wierzycieli.

Adiuvo z argumentami sądu się nie zgadza. Twierdzi, że pozyskanie finansowania od partnera (nie ujawniono, o jaki podmiot chodzi), redukcja zatrudnienia, renegocjacja umów z kontrahentami oraz optymalizacja portfela inwestycyjnego „dają potencjał” na znaczne zaspokojenie dotychczasowych wierzytelności i zawarcie układu.

Z Adiuvo powiązana jest inna giełdowa spółka: Airway Medix, która zapowiadała rozwój innowacyjnych produktów medycznych, ale na razie planów zrealizować się nie dało. Airway również ma kłopoty z płynnością.

Wcześniej Adiuvo było podmiotem dominującym wobec Airway, ale formalnie od kilku miesięcy już nie jest. Natomiast spółki nadal są powiązane na kilku płaszczyznach, m.in. finansowej. 9 maja Airway uzyskało od Adiuvo 50 tys. euro w ramach częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo. Z danych opublikowanych w sprawozdaniu finansowym tej spółki wynika, że na 26 271 obligacjach imiennych wyemitowanych przez Adiuvo (o łącznej wartości nominalnej 2 627 050 zł) jest ustanowiony zastaw zabezpieczający spłatę kredytu zaciągniętego w izraelskim Discount Banku.