InPost na zakupach. Wielkie przejęcie za granicą

Brytyjska spółka InPostu to dobrze prosperujący biznes. W II kwartale InPost zwiększył rok do roku dostawy paczek w Wielkiej Brytanii o 164 proc. (do 23,6 mln sztuk), co jest niewątpliwym sukcesem, bo tamtejszy rynek pogrążony jest w stagnacji. Spółka ma ok. 10 proc. brytyjskiego rynku paczkowego, na którym dostarczane jest co roku 4,4 mld przesyłek (dla porównania 1,3 mld w Polsce, zaś we Francji – 3,3 mld).

InPost kolejny kwartał z rzędu notuje wyniki lepsze od oczekiwań analityków i powyżej tempa wzrostu całego rynku. Spółka postawiła w pół roku rekordową liczbę paczkomatów.

Tak InPost rośnie w Wielkiej Brytanii

InPost kupił za gotówkę 30 proc. Menzies w lipcu ub. r. Zapłacił wtedy blisko 50 mln funtów. Umowa zakładała, że spółka kierowana przez Brzoskę w ciągu trzech lat dysponować będzie opcją pozostałej części operatora (akcje są min. w rękach funduszu inwestycyjnego Endless z Leeds). Teraz InPost z niej korzysta.

Polska firma także inwestuje w brytyjską sieć punktów odbioru poza domem (w tym w automaty paczkowe, których ma na Wyspach już ponad 7,5 tys.), o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba skrytek w maszynach powiększyła się o 60 proc., a mimo to sieć ma wysokie wskaźniki wykorzystania. Poza automatami InPost ma także ponad 2,1 tys. punktów odbioru poza domem (PUDO).

Menzies jest jedną z wiodących firm logistycznych w Wielkiej Brytanii. Przed transakcją składał się z trzech segmentów: Express, Newstrade i MDS. Transakcja dotyczy dwóch segmentów spółki – Express i Newstrade. Trzeci segment, MDS, odpowiedzialny głównie za transport pełnoładunkowy oraz magazyny został oddzielony od Menzies i pozostaje pod kontrolą Endless LLP – będzie nadal zarządzany przez obecny zespół, a InPost nadal zachowuje w nim 30 proc. udziałów.

Grupa InPost z końcem sierpnia br. dysponowała ponad 78 tys. punktów tzw. out-of-home, w tym ponad 43 tys. paczkomatami i 35 tys. punktów typu PUDO w dziewięciu krajach (poza Polską i W. Brytanią to także Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg i Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z ok. 100 tys. e-sprzedawców. Tylko w ciągu ub. r. firma obsłużyła 892 mln przesyłek.