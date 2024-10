Sukcesja według Zygmunta Solorza: dzieci usunięte z kluczowych firm

Widać go było krótko. Gdy zgłosił kandydaturę Jerzego Modrzejewskiego na przewodniczącego NWZ, kamera pozwalająca śledzić przebieg obrad przez internet pokazywała już potem tylko prezydialny stół.

Jeszcze przed godziną 15 odwołano z rady nadzorczej najstarszego syna Zygmunta Solorza oraz mec. Grzesiaka. Wcześniej liczebność rady ograniczono do sześciu osób, w związku z czym nie wymaga ona uzupełnienia.

Głosowania nie były jednomyślne. Przeciwko odwołaniu członków rady zagłosowali akcjonariusze posiadający prawie 27 mln głosów. Pula ta odpowiadała jednak tylko 4,5 proc. wszystkich oddanych głosów i nie zmieniła wyniku. Za odwołaniem Tobiasa Solorza i Jarosława Grzesiaka oddano ponad 478 mln głosów. Inaczej niż dzień wcześniej w ZE PAK tym razem pojawiły się sprzeciwy do protokołów. Pełnomocnik Tobiasa Solorza, mec. Paweł Rymarz, zgłaszał je z uzasadnieniem, w którym kwestionował prawidłowość procedur prowadzących do zwołania zgromadzenia. Argumentował też, że uchwała o odwołaniu jego klienta zmierzała jedynie do jego pokrzywdzenia.

Zmiany we władzach spółek Solorza poprzedza rozstrzygnięcie sporu w Liechtensteinie. O jego istnieniu informowała „Gazeta Wyborcza”. Zdaniem dzieci miliardera doszło do sukcesji: na mocy oświadczenia notarialnego ojca z początku sierpnia br. przekazał im współkontrolę nad fundacjami TiVi Foundation i Solkomtel Foundation. To poprzez nie miliarder kontroluje Cyfrowy Polsat i ZE PAK. Sąd ma rozstrzygnąć, czy ma on powód, by oświadczenie cofnąć.

Sukcesja w grupie Solorza nie schodzi z łam mediów.