Wrześniowe transakcje insiderów pod lupą

W ostatnich tygodniach tzw. insiderzy, czyli inwestorzy mający dostęp do informacji poufnych w giełdowych spółkach (zwykle przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych oraz osoby z nimi powiązane), uaktywnili się na warszawskim parkiecie. Miało to związek z końcem okresów zamkniętych, które obowiązywały do czasu publikacji przez spółki raportów okresowych za II kwartał i I półrocze.