Powódź wymiotła widzów z kin

– Widownia kin w Polsce w lipcu i sierpniu napawała mnie lekkim optymizmem, choć nie jest to zwyczajowo najlepszy frekwencyjnie okres w roku. Wrzesień – z powodu, o którym nie trzeba chyba mówić – przyniósł załamanie sprzedaży biletów. W mediach dominuje temat powodzi, co oczywiście w ogóle nie zaskakuje i nastroje nie sprzyjają chodzeniu do kina – mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios.