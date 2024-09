Do prokuratury trafia coraz więcej zawiadomień

Ogromne szkody poniosła grupa PKP Cargo w związku z przewozami węgla w latach 2022–2023. Nastąpiły one w następstwie decyzji ówczesnego premiera i ich realizacji przez poprzedni zarząd. Szacowanej wartości szkód spółka nie ujawniła.

3 zawiadomienia do prokuratury, po przeprowadzeniu I etapu audytu, złożył Tauron. Dotyczyły one: sponsoringu i CSR, przekazanych darowizn oraz majątku sieciowego.

W Tauronie efektem I etapu audytu było skierowanie trzech zawiadomień do prokuratury. Swoje łączne szkody koncern oszacował na niespełna 14 mln zł. Z naszych informacji wynika, że dwa zawiadomienia złożyła z kolei JSW. Bliżej nieokreślona ich liczba trafiła też do prokuratury z Enei. To następstwo wykonania 15 audytów i 13 kontroli w kluczowych obszarach działalności.

2 pisma o możliwości popełnienia przestępstwa przygotowało PKP Cargo. W obu chodzi o działania podejmowane w następstwie tzw. decyzji węglowych byłego premiera.

Każda z wymienionych spółek nie wyklucza, a niektóre nawet wprost zapowiadają, że kolejne zawiadomienia są tylko kwestią czasu. Audyty nadal trwają w PGE i KGHM. Oba koncerny unikają jednak odpowiedzi na pytania dotyczące ich efektów, a nawet czy stwierdziły jakiekolwiek nieprawidłowości.

Do rozliczeń poprzednich władz przystąpiły też spółki z sektora finansowego. W większości z nich audyty wciąż trwają, a nowe zarządy niechętnie dzielą się dotychczasowymi ustaleniami. PKO BP zapowiada, że w najbliższych tygodniach przekaże do publicznej wiadomości swoje ustalenia i nie wyklucza możliwości zgłoszenia określonych spraw do właściwych organów. O znaczących nieprawidłowościach różnego rodzaju mówi grupa PZU. Również ona może złożyć zawiadamiania do prokuratury. .