Kontrolowana w 66 proc. przez spółkę Tornellon Investments, należąca do tureckiego koncernu Kervan Gida, dolnośląska spółka jeszcze w poniedziałek oceniała, że ryzyko zalania zakładów w Nysie lub Otmuchowie jest wysokie. Ostatecznie jednak powódź je oszczędziła.

– Obecnie mamy nadzieję, że poziom wód będzie dalej opadał, a warunki atmosferyczne będą sprzyjające, co pozwoli nam z większym spokojem patrzeć w przyszłość. Niezmiennie jednak sytuacja w zakładach zarówno w Nysie, Otmuchowie, jak i Brzegu jest stale monitorowana – odpisała spółka na nasze pytania.

Spółki bardzo zajęte

Fabryka słodyczy to niejedyna spółka giełdowa z branży spożywczej pod Wrocławiem. W Ujeźdźcu Małym swoje zakłady ma Grupa Tarczyński. Spółka jednak nie odpowiedziała na zapytanie redakcji, nikt też nie odbierał telefonu w centrali.

Jak słyszymy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to dziś częsta sytuacja u wielu spółek w regionie (przy czym Tarczyński nie jest inwestorem w WSSE), które albo wszystkie siły skierowały do zabezpieczania zakładów, albo właśnie walczą z powodzią, albo wysłały pracowników do domu, by mogli chronić swój dobytek.

To zaś stawia przed firmami nowe wyzwania. Jak słyszymy w WSSE, jedna z ich firm z branży automotive zgłosiła w strefie, że potrzebuje dodatkowych pracowników do zakładu w okolicach Kłodzka, by utrzymać produkcję, bo jej pracownicy walczą ze skutkami powodzi, a zakład musi dalej pracować.

Jak na razie wydaje się, że wielka woda ominęła większość dużych fabryk na Dolnym Śląsku. Zwykle są one bacznie monitorowane przez samorządowe instytucje. – Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi inwestorami, w zasadzie nie komunikują zakłóceń w łańcuchach dostaw, zniszczenia infrastruktury czy przerw w produkcji. Proces szacowanie strat i zniszczeń dopiero się jednak zaczął – odpisało nam biuro prasowe WSSE.