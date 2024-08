Po wynikach pierwszego półrocza na drugie patrzymy z dużym optymizmem

Jak zarząd widzi przyszłość spółki, jakie są planowane inwestycje w dalszy rozwój biznesu?

Przede wszystkim chcemy nadal stawiać na organiczny rozwój segmentu influencerskiego. Chcemy też poprawiać jego efektywność. Widzimy tutaj duży potencjał. Ponadto pojawiają się nowe możliwości komercjalizacji dla naszych influencerów. Zapewne w tym, jak i przyszłym roku będziemy poszerzać bazę o nowe osoby. Planujemy jednocześnie, aby influencerzy, z którymi pracujemy, ciągle się rozwijali w nowych obszarach, szczególnie w aktorstwie. Na pewno będziemy kładli duży nacisk na budowę marek osobistych i docieranie do nowych grup odbiorców. Oprócz tego chcemy rozwijać nasz segment związany z Ekipatonosi, szczególnie o rozwój platformy influcenter.

Jak zapowiada się drugie półrocze 2024 r. i jakie trendy widać w segmentach, w których działa wasza spółka?

Należy pamiętać, że w naszym biznesie to czwarty kwartał jest najlepszy. W związku z wynikami pierwszego półrocza patrzę na drugie z dużym optymizmem. Widzimy, że firmy zwiększają wydatki na influence marketing. Natomiast chcą go prowadzić z takimi podmiotami, co do których wiedzą, czego się mogą spodziewać i wiedzą, że będą dobrze obsłużone. My jesteśmy liderem rynkowym w tym segmencie. Mamy ciągle wzrastającą bazę odbiorców, która kupuje od nas różne produkty czy bierze udział w naszych wydarzeniach. To wszystko sprawia, że jesteśmy nastawieni optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość.

Wasza spółka zapowiedziała m.in. produkcję filmu. Jak to wpłynie na wyniki i biznes oraz czy będą kolejne takie przedsięwzięcia?

Film to przełomowa produkcja w historii firmy. Nie realizowaliśmy nigdy tak dużego przedsięwzięcia, które ma tak duży budżet i angażuje tyle zasobów.