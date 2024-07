Ile warte są akcje ML Systemu? Analityk odpowiada

Jeśli tylko współpraca nie pozostanie wyłącznie na papierze i będzie miała realny wkład w wyniki, to zdaniem specjalisty ML System podzieli się z inwestorami swoimi oczekiwaniami co do efektów. Jak zaznacza, zawarcie umowy traktuje jako potwierdzenie, ze jego założenia co do zwiększania przez ML System przychodów w kolejnych latach były trafne

Czytaj więcej Energetyka ML System wreszcie na plusie. Spółka zapowiada przegląd opcji rozwoju Jeden z największych w kraju producentów komponentów fotowoltaicznych wreszcie jest na plusie. Zysk netto wyniósł 5,9 mln zł wobec straty netto 2,3 mln zł w porównywalnym okresie poprzedniego roku. To jednak efekt zdarzenia jednorazowego i grupa ogłosiła rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mającego na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju na najbliższe lata.

- To ugruntowuje moją wycenę akcji spółki – deklaruje ekspert Ipopemy Securities, dodając że podtrzymuje wydaną w kwietniu dla akcji emitenta rekomendację „kupuj” z ceną docelową 58,45 zł, która przekładałoby się na jeszcze 24-procentowy potencjał umocnienia kursu akcji ML Systemu.

To po raz pierwszy od dłuższego czasu dawałoby inwestorom szansę na zarobek na akcjach spółki. Od ponad trzech lat ich notowania utrzymują się w bessie, która nastała za sprawą pęknięcia bańki spekulacyjnej w branży dostawców rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Właśnie w ten sposób zakończyła się euforia związana z zapowiedziami znacznie bardziej ambitnej polityki klimatycznej UE.

Ekspert o akcjach ML Systemu: Patenty są, na przychody trzeba zaczekać

W rezultacie od dołka zanotowanego tuż po wybuchu pandemii do szczytu kurs akcji ML Systemu skoczył 11-krotnie, tylko po to by w późniejszej bessie zniżkować prawie o 79 proc. Z technicznego punktu widzenia o zakończeniu bessy będzie jednak można mówić dopiero wraz z wyjściem kursu akcji spółki powyżej linii tendencji spadkowej. Znajduje się ona jednak obecnie dopiero na wysokości 65 zł, czyli o prawie 40 proc. powyżej obecnego kursu.