Nie kojarzy się dobrze całemu szeregowi grup zawodowych unijny pakiet klimatyczny Fit for 55. Aby do połowy tego wieku UE osiągnęła neutralność klimatyczną, górnictwo będzie musiało ograniczyć emisje metanu, nowe wymagania obejmą rolników, a restrykcjami co do emisji po przemyśle i energetyce zostaną objęte także transport i budownictwo. Do tego zniknąć będą musiały samochody spalinowe, ścisłymi regulacjami zostanie objęte ogrzewanie budynków, a ograniczenie emisyjności lotnictwa i transportu morskiego podniesie koszty związane z podróżami i logistyką.

ML System zyska dzięki Fit for 55? Czym jest ML Glass?

Na Fit for 55 równie wiele przedsiębiorców będzie mogło jednak zarobić, a to przede wszystkim ze względu na wsparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej. Okazuje się, że nie bez szans na taki zarobek będzie przeciętny Kowalski. Spółkę idealnie skrojoną pod Fit for 55 na warszawskiej giełdzie wypatrzył Robert Maj z Ipopemy Securities. Zdaniem analityka jest nią mający siedzibę w podrzeszowskim Zaczerniu ML System.

Pośród euforii związanej z zielonym ładem w pierwszych miesiącach pandemii papiery spółki podrożały dziesięciokrotnie. Jednak do tego czasu oddały większość zysków, a ich kursowi niewiele brakuje do pogłębienia czteroletniego minimum. Spółka, której produkty mają zastosowanie na pograniczu branży budowlanej i nowych technologii, zwraca na siebie uwagę zwłaszcza produkowanymi przez siebie szybami z powłoką kwantową.

- Produkt zwany ML Glass bardzo przypomina zwykłe szyby, ale dodatkowo produkuje prąd. Może być wkomponowywany w fasady budynków lub zastępować okna, np. na przystankach czy w szpitalach -– tłumaczy specjalista.