Paweł Średniawa, prezes Onde: Zawiały pomyślne wiatry, ale to za mało

Czy są już firmy, które chcą być bezpośrednio podłączone do instalacji OZE?

Tak, są. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które eliminuje problem braku dostępności mocy przyłączeniowych w sieciach elektroenergetycznych. Wyzwaniem będą najbliższe lata, kiedy będziemy pracować, by sieci w Polsce miały możliwość przyłączenia. Elementem, który wychodzi naprzeciw temu problemowi, jest hybrydyzacja instalacji. Wtedy w jednym punkcie przyłączeniowym możemy zainstalować dwa źródła energii elektrycznej, fotowoltaikę i turbinę wiatrową. To może doprowadzić do zwiększenia ilość produkowanej energii elektrycznej przy korzystaniu z zasobów, którymi aktualnie dysponujemy.

Hybrydowe przyłączania to tzw. cable pooling. Przepisy, które wprowadziły to rozwiązanie, funkcjonują od jesieni 2023 r. Jak się ono sprawdza?

Są przepisy, które teoretycznie zezwalają na tego typu działania, ale musimy poczekać na praktykę. Muszą zostać zrealizowane pierwsze projekty, które pokażą, jak można doprowadzić do sytuacji, o której rozmawiamy. Liczę, że po pierwszych doświadczeniach będą realizowane kolejne inwestycje.

Czy na rynku są jeszcze dostępne gotowe do budowy projekty wiatrowe z pozwoleniami lokalizacyjnymi?

Ustawa odległościowa obowiązywała od 2016 r. Przez te osiem lat powstało sporo farm wiatrowych, które miały pozwolenia wydane przed ustawą. Dzisiaj rynek projektów farm wiatrowych praktycznie się wyczerpał. Jak igły w stogu siana można szukać projektów z pozwoleniem na budowę na podstawie poprzednich przepisów. Projekty nie uzyskiwały pozwoleń na budowę w okresie obowiązywania ustawy odległościowej 10H. Kolejne projekty zostaną doprowadzone do fazy „ready to build” w okresie najbliższych trzech lat. Liczę, że dowiezione zostaną jeszcze projekty rozpoczęte przed 2016 r. Pozostaje jeszcze jeden problem, czyli projekty, w których development rozpoczynał się osiem lat temu. One zakładały, że maszyny wykorzystywane przy produkcji energii elektrycznej zainstalowane na tych farmach będą nowoczesne (na tamten czas). Przez osiem lat technologia się mocno zmieniła, co może powodować utrudnienia w szybkim zakończeniu procesu developmentu projektów wiatrowych.