Znów zaczyna się odliczanie do startu nowego systemu transakcyjnego na GPW. Operator chciałby, aby WATS ruszył jeszcze w czerwcu. Znów jednak dużo będzie zależało od gotowości rynku i tego, jak wypadną testy nowej platformy. WATS to nie tylko jednak zmiana technologiczna. To także ważny aspekt z punktu widzenia finansów GPW.

Reklama Reklama

Giełdowy WATS znów na tapecie

Według nowego harmonogramu GPW do końca kwietnia ma podjąć decyzję w sprawie potwierdzenia terminów prób generalnych oraz samego terminu wdrożenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, próby generalne planowane są na maj i czerwiec, a samo wdrożenie WATS miałoby nastąpić w czerwcu.

– Trwają bardzo intensywne testy zarówno przez naszych wewnętrznych specjalistów, jak i przez członków giełdy i specjalistów zewnętrznych i po ocenie gotowości systemu, która będzie miała miejsce na koniec kwietnia, podejmiemy decyzję o potwierdzeniu terminów prób generalnych. Wdrożymy system wtedy, kiedy będziemy mieli pełne przekonanie, że jest on gotowy do wdrożenia – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Przedstawiciele GPW nie ukrywają, że projekt WATS jest dzisiaj priorytetem giełdy, co znajduje odzwierciedlenie także w finansach. GPW spodziewa się podwyższonych nakładów inwestycyjnych w związku z przygotowaniami do startu nowej platformy. Do tego mają także dojść podwyższone inwestycje w cyberbezpieczeństwo i rozwój narzędzi cyfrowych. GPW już dziś więc sygnalizuje wyższe koszty.