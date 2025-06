- To z kolei sprzyja luźnej polityce fiskalnej oraz może mieć wpływ na politykę monetarną, tj. wolniejsze cięcie stopy procentowej przez RPP, co w początkowym okresie mogłoby sprzyjać wynikom banków, choć w średnim i dłuższym terminie poprzez niższe inwestycje ograniczałoby tempo wzrostu potencjalnego PKB i miałby wpływ na wartość kredytów do depozytów w bankach oraz koszty ryzyka – uważa Sobiesław Kozłowski, dyrektor wydziału analiz Noble Securities. Zwraca też uwagę, że w ujęciu globalnym wzrost rentowności obligacji USA czy Japonii oraz skrajne negatywne nastawienie do USD jest czynnikiem ryzyka dla akcji, co może zachęcać inwestorów do zwiększania płynności w portfelach, co miałoby wpływ na rynki wschodzące, w tym MSCI Poland.

Warszawska giełda w ostatnich latach odstawała in minus od zagranicznych parkietów, ale od początku 2025 r. wyróżnia się pozytywnie. WIG od stycznia urósł o jedną czwartą.