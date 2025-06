Koniec wojny cenowej na rynku OC nie przyniósł końca kłopotów

Metody przestępstw w ubezpieczeniach komunikacyjnych są dobrze znane ubezpieczycielom. Do najbardziej popularnych schematów działań należą nieprzypadkowe zdarzenia drogowe z udziałem ubezpieczonych – polegające na wykorzystywaniu nieuwagi innych kierujących lub prowokowaniu kolizji, za które winę ponoszą inni uczestnicy ruchu. Dotyczy to np. sytuacji zmiany pasa ruchu na autostradach, rondach itp. Inna popularna metoda wyłudzeń to naprawy pojazdów udokumentowane fałszywymi fakturami – deklaracja naprawy pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części, podczas gdy faktycznie zastosowane zostały części używane lub zamienniki.

W czasie Kongresu PIU w Sopocie ubezpieczyciele zgodnie mówili o trwającym między nimi a przestępcami ubezpieczeniowymi wyścigu „zbrojeń”. Z roku na rok sprawcy coraz częściej próbują uwiarygodnić szkodę zdjęciami zaczerpniętymi z internetu, zdjęciami przerabianymi przez narzędzia AI, stosują zdalne kanały kontaktu i posługują się płatnościami online. Ubezpieczyciele odpowiadają na to coraz nowszymi narzędziami do wykrywania przestępstw opartymi na nowoczesnych technologiach. Opowiadali o nich w Sopocie.

Zakłady ubezpieczeń sięgają więc m.in. po rozwiązania, które łączą podobne typy zdarzeń, występujące w nich pojazdy i osoby. Udaje się dzięki temu wychwycić m.in. różne schematy oszustw, seryjne próby wyłudzeń przez osoby powiązane rodzinnie czy przez znajomych albo wskazać osoby, które celowo prowokują stłuczki na rondach po to, by wyłudzić odszkodowania z polis swoich ofiar.

Nowością jest System Foto przygotowany przy udziale UFG pod patronatem PIU. Wykorzystuje on algorytmy sztucznej inteligencji i automatyczne rozpoznawanie obrazów. W ten sposób pomaga wykrywać wielokrotne zgłoszenia tych samych szkód. Ubezpieczyciele mają w bazie systemu już ponad 100 mln zdjęć uszkodzonych pojazdów, a ich liczba cały czas rośnie. AI pomaga im też wykrywać zdjęcie przerobione po to, by pokazywały większą niż w rzeczywistości skalę uszkodzeń.

Nowym rozwiązaniem będzie mStłuczka, która ma się pojawić w mObywatelu. Dzięki niej kierowcy nie będą już musieli spisywać odręcznie oświadczenia o kolizji. Zrobią to w aplikacji, wskażą uczestników zdarzenia, jego miejsce, będą mogli od razu dołączyć zdjęcia uszkodzonych pojazdów, wskazać winnego kolizji, jeśli to nie będzie budzić wątpliwości itd. Dane trafią od razu do ich ubezpieczycieli, co pozwoli na sprawniejsze zlikwidowanie szkody. W zamyśle twórców aplikacji ułatwi też wykrywanie prób wyłudzeń i zawyżania odszkodowania.

Ubezpieczyciele przekonują, że ich skuteczność w wykrywaniu prób wyłudzeń i wyłudzeń odszkodowań i świadczeń rośnie. Z danych PIU wynika, że zakłady ubezpieczeń wykryły w 2024 r. ponad 32 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń. To wprawdzie o 15 proc. mniej niż rok wcześniej, za to potężnie, bo o niemal 50 proc., z 452 mln zł do 657 mln zł wzrosła wartość wykrytych przestępstw ubezpieczeniowych. Dzięki zaawansowanej analityce i nowoczesnym narzędziom branża potrafi dziś wykrywać próby wyłudzeń na kwotę nawet 3 mln zł dziennie. Pomagają także m.in. zwiększenie liczby pracowników w działach zwalczających wyłudzenia i intensywne szkolenia zespołów likwidacji szkód w większości zakładów ubezpieczeń. Efekty przynosi też coraz lepsza współpraca z policją i z organami ścigania.