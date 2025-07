Unia uderza w rosyjską ropę i jej nabywców. Pułap cenowy w dół, sankcje na Indie i Turcję

Skutki 18 pakietu sankcji: 1,5 bln rubli mniej na rosyjską wojnę

Według jego szacunków obniżenie pułapu cenowego dla rosyjskiej ropy pozbawi Kreml 1,5 bln rubli (70 mld zł) dochodów, czyli co piątego rubla z kwoty przeznaczonej do wydania na bieżący rok. – Jest to szczególnie istotne w kontekście już obserwowanego deficytu budżetowego i spadku dochodów z zagranicznej działalności gospodarczej. Ryzyko jest spotęgowane faktem, że kraj pozostaje silnie uzależniony od dochodów z surowców – dodaje Czernow.

Sankcjami objęto kolejne 14 osób fizycznych i 41 podmiotów prawnych z Rosji. Tym samym liczba Rosjan objętych sankcjami UE przekroczyła 2500. Wszyscy oni „ponoszą odpowiedzialność za działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy”.

444 tankowce floty cieni objęte sankcjami

Pakiet sankcji obejmuje również ograniczenia dotyczące kolejnych 105 tankowców, które są częścią rosyjskiej floty cieni. Łącznie sankcjami Wspólnoty są objęte obecnie 444 tankowce. Oznacza to dla nich zakaz wpływania do portów europejskich i ograniczenie dostępu do usług związanych z transportem morskim, w tym ubezpieczeniowych, IT i technologicznych. Szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas zwróciła uwagę, że jest to pierwszy przypadek nałożenia sankcji na tankowce pływające pod banderą Indii.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Jak Moskwa gra na czas, by odwlec czarny scenariusz Rosyjskie władze zwodzą Amerykę, że są gotowe do zawieszenia broni. Chcą w ten sposób oddalić od siebie groźbę wprowadzenia „miażdżących” sankcji przez USA.

Indie i Turcja nie skorzystają na taniej ropie z Rosji

Bardzo ważnym i nowym działaniem wpisanym do 18. pakietu jest zakaz importu na terytorium Wspólnoty z krajów trzecich produktów przetworzonych uzyskanych z rosyjskiej ropy. Ich głównymi dostawcami są Indie, gdzie Rosnieft ma rafinerię, której jest w połowie właścicielem, oraz Turcja, która zarobiła miliardy na sprzedaży Unii rzekomo przerobionego rosyjskiego paliwa.

W taki sposób Wspólnota całkowicie zamknie drzwi przed rosyjską ropą, która wciąż dociera do niej „tylnymi drzwiami”. – Wprowadzamy zakaz importu produktów rafinowanych na bazie rosyjskiej ropy – zapowiedziała ponad miesiąc temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.