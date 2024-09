Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Indywidualne ubezpieczenie na życie – podstawowe informacje

Indywidualne ubezpieczenie na życie to najczęściej terminowe ubezpieczenie, którego przedmiotem ochrony jest życie ubezpieczonej osoby. Podstawowy zakres ochrony obejmuje zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci. W razie śmierci ubezpieczonego tzw. osoby uposażone (np. współmałżonek, dzieci, partner lub partnerka), otrzymują sumę pieniężną w ustalonej w umowie wysokości. Do podstawowego zakresu ochrony można dodać również rozszerzoną ochronę o zdarzenia związane ze zdrowiem. Przykładowo, towarzystwo ubezpieczeń Prudential oferuje rozszerzony zakres ochrony np. na wypadek niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu lub operacji, poważnej choroby czy inwalidztwa. Wysokość składki zależy m.in. od:

wybranego zakresu ochrony;

okresu ubezpieczenia;

sumy, na jaką dana osoba chce ubezpieczyć życie.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach polisy, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie naliczone w oparciu o wysokość sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego – majątkowe i osobowe

Kredyt hipoteczny to na ogół długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest ustanowiona hipoteka na nieruchomości. Zazwyczaj udziela się go na zakup lub budowę tej nieruchomości. Chcąc zmniejszyć ryzyka związane z długoterminowym charakterem zobowiązania, warto rozważyć zabezpieczenie w formie ubezpieczenia – zarówno majątkowego, jak i osobowego.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Indywidualne ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego to forma dodatkowego zabezpieczenia dla banku w razie niewypłacalności kredytobiorcy związanej ze zdarzeniami losowymi takimi jak śmierć ubezpieczonego czy poważna choroba. Nie jest ono bezwzględnie wymagane do każdej umowy, jednak coraz więcej banków oczekuje zawarcia ubezpieczenia na życie przy braniu kredytu hipotecznego. Polisa na życie przy kredycie hipotecznym zabezpiecza osobę ubezpieczoną i jej bliskich przed zdarzeniami, które mogą w znacznym stopniu utrudnić spłatę kredytu. Tym samym stanowi ona ochronę przed utratą domu lub mieszkania, które mogły by zostać zajęte na poczet spłaty kredytu gdyby nie było innego zabezpieczenia. W ramach takiego ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie, które umożliwia pokrycie zobowiązań wobec banku.

Zakres ochrony w ramach dostępnych ofert może nieco się różnić. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zawarciu umowy warto więc porównać ze sobą kilka propozycji i zapoznać się z warunkami ubezpieczenia w danej firmie. Najważniejsze informacje dotyczące nie tylko zakresu zabezpieczenia, ale również wyłączeń ochrony czy praw i obowiązków obydwu stron dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Wysokość składki za indywidualne ubezpieczenie na życie zależy m.in. od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego – każde z nich oferuje nieco inne warunki oraz stawki. Wpływają na nią również takie czynniki jak:

wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej;

okres trwania umowy;

zakres ochrony ubezpieczeniowej (np. ochrona w razie niezdolności do pracy czy pobytu w szpitalu będzie podlegała dodatkowej składce);

suma ubezpieczenia.

W przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie, składka zawsze obliczana jest w sposób indywidualny. Na jej orientacyjne wyliczenie pozwala kalkulator ubezpieczenia na życie, dostępny na stronach niektórych towarzystw ubezpieczeń. Ważne, aby suma ubezpieczenia wynosiła nie mniej niż kwota kredytu – w przeciwnym razie spłata zobowiązania w razie śmierci lub niezdolności do pracy będzie utrudniona.

Artykuł Sponsorowany