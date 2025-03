Odwrócenie trendu. Po siedmiu latach ceny polis na świecie wreszcie spadają

W której szafie było najwięcej trupów i jakie zbrodnie biznesowe popełniano w czasach zarządów PiS? O sprzedaży Alior Banku do Pekao i powrocie do korzeni biznesu ubezpieczeniowego. O podwyższeniu składki ubezpieczeniowej o 7,5 mld zł, a zysku o 1 mld zł do 2027 r. O tym, dlaczego PZU chce ubezpieczać polski atom i o potrzebie powszechnych ubezpieczeń klimatycznych. Artur Olech, prezes PZU, mówi o rozliczeniach z przeszłością i przyszłości spółki opisanej w nowej strategii. Cezary Szymanek