Jak wygląda dziś sentyment do polskiego rynku? Od połowy czerwca rozpoczęło się systematyczne poprawianie sentymentu do polskiego rynku kapitałowego. Widać to w systematycznym umocnieniu złotego do dolara oraz do euro . O ile jeszcze na początku roku dolar był powyżej 4.16, dziś jest 60 groszy tańszy. Od początku wojny handlowej idzie konsekwentnie w dół. Rosną ceny polskich obligacji, WIG w poniedziałek spadł o niespełna 10 pkt do 2 855,2.