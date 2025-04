- 2024 rok był w Revolucie przełomowy. Nie tylko przyspieszyliśmy akwizycję, witając globalnie blisko 15 milionów nowych klientów, ale też nasi klienci korzystali z większej ilości naszych usług – podkreśla cytowany w komunikacie Nik Storoński, CEO i współzałożyciel Revoluta, zarejestrowanego na Litwie fintechu z licencją bankową. - Oba te czynniki przyniosły rekordowy wzrost, a nasz oparty o technologię model operacyjny przełożył się na rekordowe zyski – dodał Storoński.

Ile zarobił Revolut w 2024 r.

Revolut w opublikowanym w czwartek sprawozdaniu rocznym podaje, że przychody grupy wzrosły o 72 proc. rok do roku do 4 mld dolarów (ok. 3,1 mld euro). Czwarty rok z rzędu udało się uzyskać rentowność netto, a zysk netto podwoił się do 1 mld dolarów (790 mln euro). Marża zysku netto wzrosła zaś do 26 proc. w 2024 r. z 19 proc. w 2023 r.



Wzrost przychodów udało się uzyskać we wszystkich liniach biznesowych. Chodzi o płatności kartowe (do 887 mln dol., o 43 proc.), zarządzanie majątkiem (do 647 mln dol., o 298 proc.) czy wymianę walut (do 540 mln dol., o 58 proc.). Portfel udzielonych kredytów wzrósł do 1,2 mld dol. (o 86 proc. r/r).

Łączna liczba klientów Revoluta na świecie to już 52,5 mln w 2024 r. (wzrost 15 mln, czyli o 38 proc. rok do roku). Również dynamiczne rosło saldo na rachunkach klientów (o 66 proc.) do 38 mld dolarów, dzięki wzrostowi depozytów i sald w produktach oszczędnościowych.