Od kilku tygodni widać wzmożoną aktywność funduszy shortujących akcje spółek z GPW. Liczba pozycji powyżej 0,5 proc. netto (tylko takie są ujawniane) oscyluje w okolicach dwudziestu. Teraz są 22. Jeszcze dwa tygodnie temu w zestawieniu wśród shortowanych spółek były m.in. Alior Bank i Budimex. Teraz już ich nie ma. Natomiast nową spółką na liście jest zeszłoroczny debiutant - Żabka.

Ile warte są akcje Żabki?

Aktualne pozycje dotyczą 15 firm. Są to: Allegro, CD Projekt, Creotech, Cyfrowy Polsat, Dino, Grupa Azoty, JSW, Kęty, LPP, Orlen, Pepco, PGE, PKO BP , Text i wspomniana już Żabka.

Na spadek notowań Żabki stawia Millennium International Management LP. Jego pozycja wynosi 0,51 proc. Data ostatniej aktualizacji to 2025-03-13. Żabka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie jesienią 2024 r. Przeprowadziła czwartą co do wartości w historii GPW ofertę publiczną. Akcje w IPO sprzedawano po 21,5 zł. W ofercie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w obu transzach. Ale debiut wypadł raczej blado (na finiszu pierwszej sesji kurs się nie zmienił), a w kolejnych miesiącach notowania oscylowały w okolicach ceny z IPO. Obecnie za akcję handlowej spółki trzeba zapłacić 22,3 zł. W stosunku do cen z rekomendacji kurs ma dwucyfrowy potencjał do zwyżki. Warto odnotować, że Żabka po sesji 21 marca awansuje do WIG20. Z indeksem pożegnają się natomiast JSW i Cyfrowy Polsat, a oprócz Żabki awansuje też CCC.