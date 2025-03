Rekordowo dużo shortów na GPW. Co to znaczy?

Czytaj więcej Finanse Giełda w ciekawym momencie. Inwestorzy wstrzymują oddech Narastające napięcie geopolityczne, rekordowa liczba krótkich pozycji w akcjach polskich spółek i mocna fala wzrostowa, którą mają za sobą krajowe indeksy – to nakazuje ostrożność. Ale są też czynniki przemawiające za dalszymi wzrostami. Co przeważy?

Poza CD Projektem najchętniej shortowanymi spółkami na GPW są aktualnie sieć sklepów Dino oraz JSW. Kurs Dino od czasu debiutu spółki na GPW wzrósł 14-krotnie. W poniedziałek po południu zyskiwał 0,7 proc. i sięgał 499 zł, zbliżając się do historycznego maksimum. Kapitalizacja Dino przekracza 48 mld zł. Aktualnie na spadek notowań Dino grają trzy fundusze. Również trzy mają shorty na akcjach JSW, ale tu mamy do czynienia z trwającym już od ponad dwóch lat wyraźnym trendem spadkowym. Aktualnie za akcję węglowej spółki trzeba zapłacić niespełna 25 zł. To o ponad 40 proc. mniej niż 12 miesięcy temu.

Shorty na Creotechu

Nową spółką w rejestrze jest Creotech. Pozycję zajął fundusz Agio Smart Money FIZ Pawła Sugalskiego. Do tej pory kojarzony przede wszystkim z sektorem gier. Z czego wynika decyzja o shortach na Creotechu?

– Fundusz w tym przypadku nie ocenia wartości fundamentalnej spółki, co w tym sektorze (kosmicznym – red.) jest niezwykle trudne. Natomiast poza sektorem gier fundusz często dokonuje transakcji oportunistycznych lub arbitrażowych – wyjaśnia Sugalski. Zwraca uwagę na niedawną emisję akcji Creotechu.

– Dostęp do emisji miał każdy inwestor instytucjonalny, więc była to świetna okazja, żeby zająć długą pozycję na akcjach spółki w stosunkowo atrakcyjnej cenie ze względu na standardowe dyskonto do ceny rynkowej w tego typu transakcjach – tłumaczy ekspert. Dodaje, że po drugie im większa różnica między ceną rynkową a emisyjną, tym więcej „szybkich pieniędzy” powinno skorzystać już z pierwszego dnia dopuszczenia tych tanich akcji do obrotu, żeby zainkasować łatwy zysk.

– Po dopuszczeniu nowych akcji z emisji płynność akcji powinna się również istotnie polepszyć. Te wszystkie czynniki wskazują na potencjalny motyw takiej transakcji i tak jak zaznaczyłem, nie musi to być związane z przewartościowaniem akcji. Za granicą strategie arbitrażowe z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży są chlebem powszednim. W Polsce jedynie pojedyncze fundusze zajmują się krótką sprzedażą akcji, stąd tak wyraźna nieefektywność rynku, przynajmniej w mojej ocenie – podsumowuje Sugalski.