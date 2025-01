Przyszłość finansów publicznych rysuje się w ciemnych barwach

Niestety, podobne zdanie mają polscy ekonomiści. – Sądzimy, że po 2026 r. nastąpi faktycznie redukcja deficytu, ale będzie ona wolniejsza i trudniejsza, niż zakłada obecnie Ministerstwo Finansów – zaznacza Karol Pogorzelski. – W 2028 r. skończy się KPO, a potrzeby inwestycyjne polskiego państwa, w tym duże programy transformacyjne, będą wciąż wysokie. Widzimy ryzyko, że deficyt faktycznie utrzyma się na poziomie powyżej 3 proc. PKB do końca dekady – wyjaśnia.

– Konsolidacja finansów publicznych w najbliższych latach będzie jednym z największych wyzwań gospodarczych dla Polski – przyznaje też Piotr Bujak. – Obniżenie deficytu poniżej 3 proc. PKB do 2028 r. wymagałoby zdecydowanych działań naprawczych w stosunkowo krótkiej, czteroletniej perspektywie. Ale przeszkodą w realizacji tego celu będą liczne problemy strukturalne – podkreśla.

Jakie ryzyka dla budżetu

Ekonomiści PKO BP wyliczają szereg tych problemów. To m.in. szara strefa, której redukcja postępuje bardzo powoli, a która staje się istotnym problemem, zwłaszcza w kontekście utrzymującej się luki VAT (według szacunków PKO BP w drugiej połowie 2024 r. wyniosła ona około 12 proc.).

Kolejnym poważnym wyzwaniem jest starzejące się społeczeństwo, co stwarza coraz większą presję na budżet państwa i wymaga przemyślanych reform w systemie emerytalnym i podatkowym, co z kolei jest wyzwaniem politycznym. Nie można także pominąć ryzyk geopolitycznych. Według analiz PKO BP w negatywnym scenariuszu dług publiczny na trwałe przekroczy 60 proc. PKB, co narazi Polskę na ryzyko pozostawania przez dłuższy czas w ramach unijnej procedury nadmiernego deficytu, ograniczając jednocześnie możliwości kształtowania elastycznej polityki fiskalnej.

Interes społeczny

– Nie spodziewam się, by faktycznie udało się ściąć deficyt poniżej 3 proc. w 2028 r., jak zobowiązaliśmy się wobec Komisji Europejskiej – ocenia też Marcin Luziński. – Byłoby to możliwe, gdyby przez najbliższe lata nie zwiększano dodatkowo świadczeń społecznych, a to moim zdaniem mało realne. W kolejnych latach rząd powinien już myśleć o redukcji deficytu, w przeciwnym razie groziłaby nam negatywna reakcja agencji ratingowych i rynków. Już ostatnio analitycy agencji Fitch wyrazili opinię, że przestrzeń fiskalna w Polsce wyczerpała się, a prognozy długu publicznego odstają w górę od innych porównywalnych gospodarek – zaznacza Luziński.

– Ścieżka dojścia do 3 proc. będzie dłuższa, niż zakłada MF, i może być tak, że o ile nie zmienią się prognozy PKB, o tyle trwale będzie on wyższy niż 3 proc. także po 2029 r. – szacuje również Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku. – Sytuacja finansów publicznych Polski rysuje się w dość pesymistycznych barwach. Aby znacząco zmniejszyć deficyt, konieczne byłyby drastyczne cięcia wydatków lub znaczne podwyżki podatków, co spotkałoby się z silnym oporem społecznym. Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia tzw. czarnych łabędzi, takich jak nagła eskalacja konfliktu zbrojnego czy głęboka recesja, które mogłyby dodatkowo pogorszyć sytuację finansów publicznych – wylicza Arak.