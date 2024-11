Z jednej strony dokument opublikowany przez GPW to dużo ogólnych haseł, ale też i konkretne ambicje finansowe. Zacznijmy od drugich. GPW chce, aby wzrost jej średniorocznych przychodów w perspektywie do 2027 r. wyniósł 6- 8 proc. Koszty operacyjne w tym okresie mają rosnąć średnio 4- 6 proc., EBITDA ma notować średnioroczny wzrost w przedziale 8 – 12 proc., wskaźnik kosztów do przychodów ma spaść do 65 proc., a wskaźnik ROE ma do 2027 r. wzrosnąć o około 18 proc. Jak GPW chce osiągnąć te cele? Mowa jest m.in. o kontroli kosztów i poprawie efektywności organizacyjnej przy wsparciu innowacyjnych technologii. Giełda w ramach tego założenia planuje m.in. przegląd projektów niekluczowych oraz koncentrację na działalności związanej z rynkiem finansowym i towarowym. W planach jest też m.in. cyfryzacja i robotyzacja procesów wewnętrznych i sprzedażowych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji czy też wdrożenie zintegrowanej platformy do zarządzania i udostępniania danych. GPW zamierza także wykorzystać chmurę obliczeniową. Po raz kolejny podkreślono także, że wdrożona ma zostać platforma WATS. Ta, według ostatnich informacji, ma ruszyć 10 listopada 2025.

Dywidenda GPW częściej niż raz w roku?

Jednocześnie GPW podkreśla, że chce zwiększyć udział przychodów powtarzalnych i przyspieszyć wzrost poprzez strategiczne partnerstwa i M&A. „Głównym celem strategii M&A jest selektywne poszukiwanie potencjalnych przejęć na rynku usług i produktów finansowych, które wykazują jasną synergię ze strategicznymi kierunkami rozwoju GPW”. GPW deklaruje także, że nadal chce byś spółką dywidendową. Na dywidendę ma przeznaczać od 60 do 80 proc. Co ciekawe, GPW chce proponować wypłatę dywidendy częściej niż raz w roku.

Giełda ma także wzbogać paletę dostępnych produktów dla inwestorów. Stawia przede wszystkim na fundusze ETF i ETN, a także instrumenty dłużne (obligacje i listy zastawne). Mowa jest także o REIT -ach. Operator chce także zwiększyć płynność w segmencie małych i średnich spółek m.in. poprzez pozyskiwanie nowych animatorów. Wprowadzane mają być też mini kontrakty terminowe. Nadal ma być także rozwijany rynek GlobalConnect. W opublikowanym dokumencie mowa jest również o aktywach cyfrowych, w tym rozwój tokenizacji aktywów niefinansowych.

W przypadku rynku towarowego w planach są m.in. kontrakty futures na energię elektryczną i gaz. Wprowadzony ma być także nowy model rynku rolnego, w tym inicjatywa uruchomienia obrotu elektronicznym dowodem składowym.