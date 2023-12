W przypadku konta IKE limit wpłat na 2024 r. został ustalony na 23 472 zł. Oznacza to, że w stosunku do tegorocznych wartości, kwota maksymalnej wpłaty idzie w górę o 12 proc. Podobnie wygląda to w przypadku kont IKZE.

Limit wpłat na IKZE w 2024 r. został ustalony 9388,80 zł. W tym roku jest to 8322 zł. Więcej na IKZE będą mogli odłożyć samozatrudnieni. Dla nich limit na 2024 r. został ustalony 14 083,20 zł. W tym roku wynosi on 12 483 zł.

Konta IKE i IKZE systematycznie zdobywają coraz większą popularność. Według danych KNF na koniec czerwca 2023 r. w skali całego rynku otwartych było ponad 811 tys. kont IKE na których zgromadzono prawie 16 mld zł. Kont IKZE było ponad 483 tys.. Zgromadzono na nich prawie 7,6 mld zł.