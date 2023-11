Bez zmiany na stanowisku szefa KNF. Jacek Jastrzębski zostaje na kolejną kadencję

Ugrupowania, które najpewniej przejmą rządy w Polsce obawiają się, że współpraca z szefem KNF wskazanym przez przechodzący do opozycji PiS może nie układać się harmonijnie. Tymczasem możliwości jego odwołania przed końcem nowej pięcioletniej kadencji są bardzo ograniczone. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, premier może odwołać przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego przed upływem kadencji gdyby został on prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, gdyby sam zrezygnował ze stanowiska, utracił polskie obywatelstwo polskiego lub zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby.

Jacek Jastrzębski jest doktorem nauk prawnych, profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomistą (SGH). Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Ma 43 lata.