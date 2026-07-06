Podwyższona zmienność w tym sektorze może utrzymywać się do czasu publikacji wyników za II kwartał oraz przedstawienia nowych prognoz. Rynek potrzebuje potwierdzenia, że wysokie wyceny spółek są uzasadnione wynikami finansowymi i perspektywami dalszego wzrostu. Równocześnie szeroki rynek pozostaje stabilny, a kontrakt terminowy na S&P 500 utrzymuje się w okolicy 7550 pkt.

Reklama Reklama

Inwestorzy jak na razie z umiarkowanym optymizmem podchodzą do spadków cen ropy, mimo że coraz częściej mówi się o powrocie nadpodaży surowca, czyli sytuacji obserwowanej przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jest to czynnik, który powinien poprawiać perspektywy inflacji i może sprawić, że dalsze podwyżki stóp procentowych okażą się niepotrzebne.

Na rynku walutowym dolar odrabia straty po opublikowanych w czwartek słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy, a para EUR/USD wraca w okolice poziomu 1,14. Szybko do wzrostów powróciła także para USD/JPY, która ponownie znalazła się powyżej 162 jenów za dolara i zbliża się do ubiegłotygodniowych maksimów, co ponownie zwiększa ryzyko interwencji walutowych ze strony japońskich władz.

Wraz z odbiciem dolara lekko cofa się złoto. W najbliższym czasie dane z USA będą nabierały na znaczeniu, ponieważ będą kształtować oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki stóp procentowych. Dziś warto zwrócić uwagę na indeks ISM dla amerykańskiego sektora usługowego, wobec którego oczekiwany jest nieznaczny spadek do 54,2 pkt. z 54,5 pkt. miesiąc wcześniej.

Para EUR/PLN stabilizuje się w okolicy 4,28, jednak dalszy rozwój sytuacji w przypadku złotego będzie w dużej mierze uzależniony od kondycji amerykańskiej waluty.