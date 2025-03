Dekodowanie Omnibusa

Pozostałe podmioty, które nie zostały wymienione powyżej (w tym około 100 emitentów, wcześniej zobowiązanych do stosowania ESRS w raportach za rok 2025), mają zostać zwolnione z raportowania pod standardami ESRS i raportować w oparciu o dobrowolny standard VSME. Wielokrotnie o nim pisałem – jest to standard stosunkowo dobrze opracowany, łatwy w czytaniu i w zastosowaniu. Jest tylko taki problem, że nowa struktura raportowania kreuje olbrzymią przepaść pomiędzy bardzo rozbudowanymi wymogami w ESRS-ach a dość wąskim zakresem danych wymaganych przez VSME, na dodatek dobrowolnie i bez obowiązku audytu.

I tu wracamy do poruszonego powyżej kryterium 1000 pracowników. W oryginalnie zaprojektowanej strukturze raportowania mieliśmy do czynienia z gradacją wymogów/terminów wobec różnych grup spółek, w wyniku której kryterium liczby pracowników z czasem przestawało być ważne – począwszy od raportów za rok 2025, o obowiązku sprawozdawczym decydowałyby w praktyce kryteria finansowe. Zaproponowane zmiany uczyniły jednak z tego bardzo niejednoznacznego i łatwego do obejścia wskaźnika podstawowe kryterium determinujące bardzo poważne wymogi, istotnie ostrzejsze od innych grup spółek. Dlatego nie wydaje mi się, aby taka formuła kryteriów przetrwała próbę czasu.

Mając na uwadze wskazany powyżej niepokój emitentów związany ze zmianą zasad raportowania czynników zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy „mapę”, dzięki której poszczególne spółki mogą łatwo się odnaleźć w kontekście zaproponowanych zmian zarówno w kontekście formalnym (jakie wymogi i od kiedy), jak i praktycznym (jakie to ma konsekwencje). Jesteśmy z tego bardzo dumni, ale przecież to nie SEG się powinien tym zajmować, tylko projektodawca. Zakładam, że osoby piszące te zmiany regulacyjne musiały sobie jakoś rozrysować, kogo i w jakim zakresie te zmiany dotkną – dlaczego zatem nie zostało to opublikowane, aby ułatwić wszystkim zrozumienie projektów regulacji? Czy chodzi o to, żeby trudniej było te zmiany zrozumieć? Czy jednak projektodawcy sami nie wiedzieli, co piszą? Sam nie wiem, co by było gorsze.