Oprócz błękitnego nieba trochę wiosennego hejtu

Co powoduje, moim skromnym zdaniem, że obśmiewane pojęcie „teorii spiskowych” nabiera tak jakby nowego znaczenia. Bo spiskowa teoria jakoś ostatnio często okazuje się nie żadną mistyfikacją, lecz prawdą. O ile w ogóle coś takiego jak prawda jeszcze istnieje. Najbardziej mi się wydaje, że prawdą są te historie, w które decydujemy się wierzyć. I koniec, kropka.

Weźmy historię o kapitalizmie. Świetnie ujął to kolega, z którym założyliśmy klub dyskusyjny o roboczej nazwie „Klub +30”.

Może warto wyjaśnić, co to jest „Klub +30”, skoro już to rzuciłem niby mimochodem, lecz intencjonalnie. Nie chodzi o to, że trzeba mieć ukończone lat 30, lecz o to, że członkami mogą być ludzie z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Na razie jest nas trzech, wszyscy wyglądamy bardzo młodo, ale warunek przynależności spełniamy. Co stwierdzam z niejaką przykrością, bo ja osobiście wolałbym być znacznie mniej doświadczony, ale mieć lat na przykład 25.

Ale do rzeczy. W „Klubie +30” padły takie słowa: kapitalizm polega na tym, że jak są jakieś pieniądze do zarobienia, to trzeba je zarobić. I koniec dyskusji. Święte słowa, dodałbym tylko, że ten paradygmat obowiązuje w każdym systemie, nie tylko w kapitalizmie. Może kiedyś nie byłem o tym aż tak przekonany, ale czytam obecnie prześwietnie napisaną książkę Martina Mereditha „Historia współczesnej Afryki”. I jest jasne, że czy był kolonializm, czy dyktatura, czy socjalizm, czy demokracja, to zawsze chodziło o to samo. „Sztoby dziengi były”, jak powiada w zakończeniu pewien, wulgarny dość na początku, toast.

Wiosna zatem jest, ale nie można całkowicie tracić przytomności umysłu. Prawo kapitalizmu działa także w obrębie inicjatyw podejmowanych dla publicznego dobra. Odkąd wiemy, że istnieje coś takiego jak reklama, marketing, marka osobista – a wszystko to podlega wycenie i przynosi pieniądze – to nie można udawać, że jest inaczej. Na przykład taka deregulacja a la polonaise. Uderzyło mnie, że na pewnym biznesowym portalu zaczęły pojawiać się wpisy różnych, nazwijmy to oględnie, firm doradczych, które z dumą i radością, a także z należną chwili powagą i troską, ogłaszają że stają się uczestnikami projektu deregulacji. Znowu to samo. Jak, daleko nie szukając, w pandemii, gdzie „pomoc” dla przedsiębiorców zatrzaśniętych w pułapce lockdownu była niesiona przez firmy doradcze posługujące się hasłami niemalże chrześcijańskimi. Aby była jasność: jeśli jest jakaś okazja do zarobienia pieniędzy, to trzeba je zarobić, choćby i wydłużając horyzont zwrotu z inwestycji (zwykłe rozumowanie w pandemii: najpierw zabierzemy „za darmo” na pokład tych rozbitków z biznesu, zbudujemy relację, a potem, po burzy, zaczniemy na nich zarabiać). Ja tylko mówię, że mój organizm źle znosi hipokryzję.

Nawiasem mówiąc, z tą deregulacją dzieje się coś niedobrego i nic z tego nie wyjdzie. Brzoska, zamiast wykorzystać momentum dla zbudowania przywództwa, które oprze się na prostym zdaniu: „to ja teraz powiem, co trzeba zrobić”, pozwolił na jego rozwodnienie przez pseudodemokratyczny, pseudokonsensualny mechanizm. Znowu trzeba będzie konstruować jakieś kompromisy i reprezentatywne dla „środowisk” propozycje. A przecież rzecz była o deregulacji, a nie o głaskaniu kotka. Tymczasem te składniki procesu z gatunku „pseudo” przestają być „pseudo”. Zaczynają trawić i przekształcać przedsięwzięcie w gumę do żucia. Piła tu była potrzebna, taka z jaką przechadza się Milei w Argentynie. Teraz momentum minęło i jest na to za późno.