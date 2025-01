Foto: GG Parkiet

Pytania te dotyczą w zasadzie wszystkiego. W tym tygodniu zajęliśmy się tematyką obowiązków zdefiniowanych w ustawie implementującej dyrektywę CSRD, strukturą sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i lokalizacją poszczególnych rodzajów informacji w ramach wyodrębnionej części sprawozdania z działalności, a także zakresem możliwych zwolnień podmiotowych z raportowania CSRD/ESRS. Ten ostatni wątek jest o tyle istotny, że dotyczy określenia katalogu spółek zobowiązanych do raportowania, a zatem takich, które równocześnie mogą być zainteresowane prawem do skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku. Na złożoność systemu zwolnień z CSRD największy wpływ ma to, czy i na podstawie jakich standardów spółka matka raportuje ESG.

Reklama

Postaraliśmy się w możliwie prosty sposób przedstawić te skomplikowane wymogi, ilustrując je na czterech schematach, które wyczerpują wszelkie możliwe struktury grup kapitałowych.

Najprostszy z nich, zamieszczony w niniejszym tekście (pozostałe schematy opublikowane są na stronie internetowej SEG-u) przedstawia spółki zobowiązane do raportowania bezpośredniego (zaznaczone na czerwono i zielono), przy czym tylko te zaznaczone na zielono mogą skorzystać ze zwolnienia, jeśli spółka wyższego szczebla z UE/EOG obejmie je raportem sporządzonym zgodnie z ESRS oraz spółki zależne objęte pośrednio CSRD, bo zobowiązane do przekazywania danych swoim matkom (zaznaczone na niebiesko).

W kolejnych tygodniach będziemy zgłębiać tematy, które „na sucho” wydawały się już przedyskutowane, ale „w praniu” wymagają dalszych analiz, m.in. powiązanie pomiędzy sprawozdaniem finansowym i danymi o zrównoważonym rozwoju, atestacja raportów czy taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo. Początek roku zapowiada się pracowicie, ale interesująco.