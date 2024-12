Listing Act niejedno ma imię

Po drugie, nie ma co demonizować kwestii prospektu. Nikt ich nie czyta, wiadomo, że jest to ciężar administracyjny, wcale nie kosztują koszmarnie dużo, a i KNF proceduje je całkiem sprawnie. Doradcy, a zwłaszcza prawnicy, już dawno nauczyli się je pisać. Zatem poszerzenie pola bezprospektowych wyjątków nie będzie żadną rewolucją. Co więcej, napisanie zwięzłego dokumentu – Listing Act mówi o liczbie stron, a nawet rozmiarze czcionki – wcale nie będzie trywialne. Powiedziałbym nawet, że będzie trudniejsze niż w przypadku prospektu, gdzie treści są schematyczne, redundują się i w ogóle możemy pisać na tylu stronach, na ilu się żywnie podoba (z wyjątkiem podsumowania). A weź teraz napisz „Pana Tadeusza”, żeby dzieło, ze wszystkimi ważnymi wątkami i postaciami, zawarte było nie w dwunastu księgach, a w jednej, i to liczącej kilkanaście stron. Wyzwanie jest, tym bardziej że tak jak przy prospektach swoją przydatność będą musieli udowodnić prawnicy. Jak wiadomo, zadaniem prospektu jest chronić emitenta przed odpowiedzialnością. Ta konieczność pozostaje nienaruszona. Stąd na pewno te krótkie dokumenty – ofertowy lub dopuszczeniowy – będą uzupełniane przez informacje włączane przez odesłanie. Wcale to zatem nie będzie takie krótkie. I wcale nie będzie bardziej komunikatywne, a to przecież cel główny. Wątpię również, by było radykalnie tańsze niż sporządzenie prospektu. Owszem, odpada zatwierdzanie przez KNF, ale to nie znaczy, że będzie można sobie pozwolić na mniej dyscypliny. Niezależnie od tego, czy KNF coś zatwierdza, zawsze dysponuje instrumentem w postaci zgłoszenia uwag, zawieszenia czy nakazania odwołania każdej oferty publicznej.

Właśnie, KNF. Komisja niczym tajemniczy Don Pedro z wypraw profesora Gąbki do Krainy Deszczowców już nas poinformowała, że wejście w życie Listing Actu oznacza ni mniej, ni więcej rozciągniecie przymusowego pośrednictwa domu maklerskiego na oferty zwane popularnie „ofertami do miliona euro”. Bo Listing Act skasował pewien przepis z regulacji prospektowej, a ten akurat przepis był użyty do definiowania zakresu polskiego wyjątku od pośrednictwa maklerskiego. Tak więc nie ma przepisu, to nie ma wyjątku. Komisja mogła wprawdzie powiedzieć, żeby się nie martwić, bo wystąpi z inicjatywą legislacyjną, by taki wyjątek wprowadzić w innym sformułowaniu, niezaczepionym o obecnie nieistniejący przepis europejski, ale wolała zachować się bardziej jak wspomniany Don Pedro niż jak dobrotliwy Baltazar Gąbka. Nie mamy nie tylko pańskiego płaszcza, ale w ogóle nie mamy żadnego płaszcza, i co nam pan zrobi.

Po czym od razu rozległ się lament, że będzie drożej, bo przecież pośrednictwo firmy inwestycyjnej kosztuje. Nie, proszę państwa, drożej nie będzie. Nie będzie, bo takie oferty, te do 1 miliona euro, w ogóle zanikną. Żaden bankowy dom maklerski nawet nie spojrzy w ich kierunku. A czy z niebankowymi będzie inaczej? Cóż, dom maklerski z reguły będzie się obawiał, że narazi się na kłopoty, zwłaszcza wobec KNF, jeśli podejmie się przeprowadzenia małej oferty dla spółki znajdującej się na wczesnym czy bardzo wczesnym etapie rozwoju, gdzie ryzyko, że spółka się wywróci, jest wysokie. A to w takiej kategorii małe oferty są najbardziej przydatne czy adekwatne.

Koniec końców nie wiem, czy Listing Act przyniesie nam aż tak wiele dobrego, jak by sugerowała euforia wywołana jego nadejściem. Jest tam jeszcze zaproszenie dla lokalnego regulatora do określenia wymogów dokumentacyjnych dla ofert poniżej progu prospektowego (próg to albo 12 mln, albo 5 mln euro, polski regulator z pewnością wybierze 5 mln; jestem też przekonany, że łagodnie nie będzie, jeśli chodzi o te wymogi, mimo że niby nie może być ostrzej niż w rozporządzeniu). I kilka innych pułapek. Na pewno w mieście otwarto nową restaurację, lecz w menu nie ma ani wytwornych i lekkich ostryg, ani choćby ośmiorniczek. Jest za to nowa koncepcja kotleta schabowego. Zobaczymy, jak często będzie zamawiany.