Społeczna szkodliwość pracy społecznej

Jest to szczególnie widoczne przy regulacjach dotyczących rynku finansowego, których zrozumienie wymaga bardzo szczegółowej i „drogiej” wiedzy. Duże instytucje finansowe mogą wydelegować pracowników lub nawet zatrudnić zewnętrzne firmy do analizy projektów regulacji i opracowania propozycji zmian wraz z szerokim uzasadnieniem. A klienci czy mniejsi konkurenci tych instytucji nie mają zasobów, aby to zrobić, w związku z czym ich głos nie jest słyszalny i ich interesy nie są dostatecznie uwzględnione w powstających przepisach.

Możliwe są dwie drogi rozwiązania tego problemu: poprawy nadzoru lub poprawy regulacji. Obecnie podążamy pierwszą z nich, tj. powstają coraz to nowe organy nadzoru (względnie rozszerzane są kompetencje organów istniejących) dysponujące coraz to nowymi kompetencjami w zakresie wymuszania stosowania regulacji. Według mnie jest to ślepa uliczka. A im więcej przepisów i im więcej organów nadzoru, tym większe możliwości przerzucania danej sprawy do innej instytucji czy do innego departamentu.

Druga droga to poprawa regulacji – ale nie w prymitywnym znaczeniu stworzenia kolejnych bezsensownych przepisów, tylko rzeczywistej poprawy, tak aby beneficjenci regulacji otrzymywali rzeczywistą ochronę. Wymagałoby to zaangażowania ich w proces legislacyjny, tylko jak to uczynić? Może po prostu należałoby płacić za udział w pracach legislacyjnych? Pomysł wydaje się dziwny, ale tylko dlatego, że dziś jest inaczej, a nie dlatego, że to nie ma sensu. Przecież projektodawcy wydają dużo pieniędzy na stworzenie projektu regulacji, na analizę kosztów i korzyści, na sam proces konsultacji – dlaczego nie mieliby wydać ich ciut więcej, aby usłyszeć głos potencjalnych beneficjentów?

Zdaję sobie sprawę, że wdrożenie zaproponowanego rozwiązania jest bardzo trudne, bo wymagałoby określenia komu i ile zapłacić z publicznych pieniędzy. Ale bez tego tworzenie nowych regulacji nie ma sensu, bo zamiast rozwiązywać problemy, będą je pogłębiać. W obecnym systemie silniejsi wywalczą lepsze dla siebie regulacje. W najlepszym przypadku przepisy korzystne dla słabszych powstaną z wieloletnim opóźnieniem, a w najgorszym – nie powstaną nigdy.

Wdrożenie tego rozwiązania ograniczyłoby inflację regulacji i nadzoru, gdyż pozwoliłoby się skupić na najbardziej efektywnych sposobach rozwiązywania najbardziej palących problemów. Potrzeby beneficjentów regulacji byłyby lepiej zaspokojone, choć mielibyśmy mniej przepisów, mniej organów nadzoru, mniej sankcji. Ograniczenie kosztów nadmiernych regulacji przyniosłoby oszczędności wielokrotnie przewyższające nakłady na rozszerzenie zaangażowania na etapie tworzenia regulacji. Gdybym ja decydował o zagadnieniach, którymi zajmiemy się podczas polskiej prezydencji w UE, na pewno umieściłbym tam ten problem.