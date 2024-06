Wiedźma z rosyjskim paszportem

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami kroczącej wojny hybrydowej. A to na granicy z Białorusią zdarzy się incydent czy nawet tragedia, a to zapali się hala targowa i to jednocześnie w kilku miejscach, a to pojawi się cyberatak na PAP czy telewizję. Dlaczego zatem nie miałby zdarzyć się atak na rynek finansowy w Polsce? Najłatwiej go przeprowadzić, uderzając w warszawską giełdę, bo tu ceny są wynikiem „wolnej gry rynkowej”.

W mojej ocenie 15 marca 2024 r. mieliśmy do czynienia z manipulacją informacją dokonaną poprzez publikację raportu zawierającego nieprawdziwe informacje, która spowodowała zarówno spadek kursu akcji LPP o ponad 38 proc., jak też wpłynęła na ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktów na WIG20, który został zaniżony w ten sposób o ponad 2 proc. Kto na tym zyskał? Hindenburg, bo jeżeli zajął krótkie pozycje, to zarobił, i nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy, bo udało im się krótkookresowo zdestabilizować polską giełdę. Co na to państwo polskie? Na razie nic, a powinno coś zrobić, bo jutro wygasa kolejna seria kontraktów.