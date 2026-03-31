Tauron zanotował w 2025 r. rekordowe wyniki finansowe, EBITDA wyniosła 7,5 mld zł. To wzrost o 16 proc. rok do roku. Zysk netto wyniósł w 2025 r. 3,3 mld zł, zaś w 2024 r. „tylko” 590 mln zł. Te wyniki przełożyły się na przyspieszenie wypłaty dywidendy o 3 lata względem planów ze strategii z końca 2024 r. Spółka chce, aby wypłata dywidend była trwałym trendem, choć z drugiej strony zarząd wskazuje, że zawsze trzeba brać pod uwagę czynniki zewnętrzne, jak wojny.

Reklama Reklama

Dywidenda wcześniej

Bardzo dobre wyniki finansowe umożliwiły pierwszy raz po 11 latach zarekomendować zarządowi ponad 350 mln zł dywidendy. To jest 20 groszy na akcję. Zarząd uznał za zasadne rekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku netto za 2025 r., tj. przed rokiem 2028 wskazanym w polityce dywidendowej. Zarekomendowano, by dzień dywidendy przypadł na czerwiec, aby na początku lipca wypłacić pieniądze akcjonariuszom. – Nasza ambicja jest taka, że to nie jest zdarzenie jednorazowe. Chcielibyśmy, by to było zdarzenie powtarzalne – powiedział wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma. Zastrzegł, że zależeć to będzie od sytuacji finansowej grupy.

Co z węglem? Wszystkie opcje na stole

W sprawozdaniu finansowym za 2025 r. ujęto wykaz założeń do testów na utratę wartości aktywów węglowych. To pokazuje, jak zarząd do nich podchodzi. Najnowocześniejszy blok Jaworzno III 910 MW może pracować do 2040 r., jednak do 2035 r. ma ważny rynek mocy zapewniający ekonomiczny byt. Decyzje dotyczące wygaszenia starszych bloków węglowych w Jaworznie i Sierszy zapadły w 2021 r.. Jeśli nie będą dalej rentowne to zakończą swoją egzystencję w 2028 r. (El. Łagisza w 2030 r.) chyba, że znajdzie się mechanizm pozwalający na dalszą ich pracę, tym bardziej że systemowo, ze względu na możliwe braki mocy, utrzymanie tych jednostek do 2030 r. może okazać się konieczne.

– W naszej strategii zakładamy, że rynek mocy (forma wsparcia – red.) jest ważny dla tych jednostek węglowych do 2028 r. Te bloki nie są w stanie na siebie zarabiać, bo czas ich pracy jest poniżej 2 tys. godz. w roku (dla porównania El. Jaworzno III pracuje ok. 4 tys. godzin – red.). Ich funkcją jest jednak bezpieczeństwo, o czym zresztą mówi także PSE. Z jednej strony mamy transformację, budowę OZE, atom, a to wymaga czasu. Z drugiej jednak strony są konflikty zbrojne. Nie wiemy jak to będzie dalej wyglądało. Mamy swoje aktywa, jak bloki 200 MW i jeśli będzie popyt na rynku jesteśmy w stanie zaoferować usługę – powiedział prezes spółki Grzegorz Lot, który podkreślił, że poza rentownością trzeba brać pod uwagę bezpieczeństwo. Tauron czeka więc na decyzje, czy dla tych bloków będzie zapewnione finansowanie w formie zewnętrznego wsparcia. – Jesteśmy gotowi na każdy model, który pozwoli na pracę tym jednostkom pod kątem bezpieczeństwa, który zapewni im jednocześnie utrzymanie. Decyzje ws. wydłużenia tym blokom życia o kolejne lata muszą zapaść odpowiednio wcześnie, abyśmy mogli zaplanować konieczne remonty – sygnalizował prezes. Spółki energetyczne chciałyby poznać decyzję ws. wydłużenia życia starszym elektrowniom węglowym do końca roku. Rząd rozmawia w tej sprawie z KE.

Nowe taryfy coraz bardziej popularne

Tauron notuje spadek sprzedaży energii elektrycznej rok do roku i dotyczy on klientów biznesowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Władze spółki dodają, że utraciły głównie klientów niskomarżowych, a uwagę kierują na nowe oferty.

Praktycznie od początku urzędowania zarząd Tauronu postawił sobie za cel poprawę ofert sprzedażowych i dostosowanie ich do zmieniającego się miksu energetycznego, gdzie coraz więcej jest energii z OZE. – Produkt „Nowa Energia" wszedł w życie w czerwcu 2024 r. To produkt ze stałą ceną przez 9 lat. Ma już 316 tys. klientów. W samym styczniu doszło nam 13 tys. dodatkowych umów. Głównie są to gospodarstwa domowe – 266 tys., a 50 tysięcy to są MŚP – mówił wiceprezes ds. handlu Krzysztof Zawadzki.

Produkt „Tanie godziny” jest dla klientów o dużej świadomości energetycznej, którzy potrafią zarządzać urządzeniami dopasowując ich zużycie do odpowiednich taryf. Ma on już 25 tys. klientów. W styczniu doszło dodatkowe 6 tys. umów.

Wzrost nakładów na inwestycje

Tauron uchylił też rąbka tajemnicy na ten rok. Spółka spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2026 r., być może nawet do poziomu powyżej 7 mld zł. – Nakłady w 2026 r. wzrosną, przy czym wiele zależy od akwizycji OZE, które nie są uwzględnione w planie, a także nakładów na blok gazowy w Jaworznie. Możliwa jest „siódemka z przodu” – powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

Zapowiedział też, że w połowie kwietnia spółka spodziewa się ofert w przetargu na turbinę gazową dla bloku gazowego OCGT (elektrownia szczytowa) Jaworzno o mocy 600 MW. – Na ten moment podtrzymujemy, że koszt tej inwestycji powinien wynieść do 3 mln zł za 1 MW, ale więcej o nakładach będziemy mogli powiedzieć po otrzymaniu ofert na turbinę – podkreślił Orłowski.

W przypadku zielonych inwestycji, farma wiatrowa Miejska Górka o mocy 190 MW jest zaawansowana w ok. 70 proc., pierwsza produkcja w ramach rozruchu spodziewana jest w tym roku, a oddanie inwestycji do eksploatacji ma nastąpić w połowie 2027 r. Z kolei dwie farmy fotowoltaiczne – PV Mysłowice o mocy 55 i PV Ogrodzieniec o mocy 85 MW mają być oddane odpowiednio w III i IV kwartale 2028 r. W przypadku magazynów energii, w 2026 r. planowane jest oddanie instalacji Proszówek (93 proc. zaawansowania) i Kuźnica Raciborska (55 proc.) o łącznej mocy 16 MW. Kolejne 90 MW ma zostać ukończone w 2027 r., 452 MW w 2028 r.

Ten rok tak dobry jak poprzedni raczej już może nie być. Spółka zakłada spadek raportowanej EBITDA w 2026 r. i zwiększenie poziomu nakładów inwestycyjnych. – Zakładamy, że EBITDA nie będzie na tak dobrym poziomie, jak ta osiągnięta w 2025 r. – powiedział wiceprezes Surma. Spółka przewiduje spadek raportowanej EBITDA w kluczowym segmencie dystrybucji, który odpowiada w dużej mierze za wysoką EBITDA całej grupy.