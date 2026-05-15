W wyniku rosnącej przewagi podaży w pierwszej fazie handlu WIG20 pogłębił spadek do 1,8 proc. Słabość warszawskiego parkietu wynika głównie z fatalnych nastrojów na większości pozostałych rynków akcji, gdzie inwestorzy chętnie pozbywają się akcji. Będące na fali amerykańskie indeksy zakończyły czwartkową sesję na plusach, wspinając się na nowe szczyty hossy. Optymizm na Wall Street jednak nie udzielił się pozostałym rynkom. Sesje na azjatyckich giełdach przebiegały już pod dyktando sprzedających, co przełożyło się na głębsze spadki indeksów. W piątkowy poranek podaż zdominowała handel na europejskich rynkach. Rozmowy przywódców USA i Chin nie dostarczyły inwestorom wystarczających argumentów do zakupów akcji. Deklaracje prezydenta Xi Jinpinga o chęci pomocy w celu odblokowania cieśniny Ormuz i braku wsparcia militarnego dla Iranu okazały się mało przekonujące dla rynków. Z uwagi na przedłużającą się niepewność na Bliskim Wschodzie ceny ropy naftowej wróciły do kontynuacji zwyżek.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Wystrzał Dino po lepszych wynikach O 15 proc. rosną o poranku notowania Dino Polska w reakcji na raport za I kwartał. Wyniki okazały się być wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków.

Wystrzał kursu Dino, akcje KGHM na celowniku sprzedających

Na giełdzie w Warszawie inwestorzy odważniej ruszyli do realizacji zysków w segmencie największych spółek, z których zdecydowana większość notowana jest na minusach. Uwaga sprzedających skierowana jest przede wszystkim na akcje KGHM, co skutkuje najgłębszymi spadkami w indeksie, przekraczającymi 7 proc. Przecenie sprzyja korekta cen miedzi i srebra na światowych giełdach metali. Na celowniku znalazły się również papiery banków, korygujące efektowne zwyżki z poprzednich sesji. Wyprzedaż nie omija również PGE i PZU, choć zasięg spadków w ich przypadku jest mniej znaczący. Na drugim biegunie są drożejące w dwucyfrowym tempie akcje Dino. Paliwa do tak efektownego odbicia dostarczyły dużo lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne sieci sklepów.

Przecena nie oszczędza spółek szerokiego rynku, stąd wyraźna przewaga przecenionych walorów. Pozytywnie wyróżniają się dziś m.in. akcje Benefit Systems, najszybciej rosnącej spółki w indeksie mWIG40. Do zakupów jej akcji przekonały inwestorów wyniki kwartalne. Efektowny rajd kontynuują akcje MDI Energii, mocno drożejąc, już trzecią sesję z rzędu. Impulsem do odbicia jej notowań była środowa informacja o podpisaniu listu intencyjnego z Gaz-Systemem.