W wyniku rosnącej podaży WIG20 przez niemal całą sesję szukał dna, które znalazł dopiero ok. 2,4 proc. pod kreską. Słabość warszawskiego parkietu wynikała głównie z fatalnych nastrojów na większości pozostałych rynków akcji, gdzie inwestorzy chętnie pozbywali się akcji. Fala wyprzedaży najpierw objęła azjatyckie parkiety. Negatywne nastroje zdominowały także handel na europejskich rynkach. Do wyprzedaży przyłączyli się amerykańscy inwestorzy, którzy zaledwie dzień wcześniej świętowali nowe rekordy hossy. Z uwagi na przedłużającą się niepewność na Bliskim Wschodzie i rosnące ryzyko ponownej eskalacji konfliktu inwestorzy postanowili ograniczyć ekspozycję na ryzykowne aktywa przed nadchodzącym weekendem. Rozmowy przywódców USA i Chin nie przyniosły przełomu. Deklaracje prezydenta Xi Jinpinga o chęci pomocy w celu odblokowania cieśniny Ormuz i braku wsparcia militarnego dla Iranu okazały się mało przekonujące dla rynków.

Wystrzał notowań Dino, wyprzedaż akcji KGHM

Na giełdzie w Warszawie inwestorzy odważnie ruszyli do realizacji zysków w segmencie największych spółek. Uwaga sprzedających skierowana jest przede wszystkim na akcje KGHM, co skutkowało najgłębszymi spadkami w indeksie, przekraczającymi nawet 9 proc. Przecenie sprzyjała korekta cen miedzi i srebra na światowych giełdach metali. Na celowniku znalazły się również papiery banków, korygujące efektowne zwyżki z poprzednich sesji. Wyprzedaż nie ominęła również walorów PGE i Orlenu. Na drugim biegunie były drożejące w dwucyfrowym tempie akcje Dino. Paliwa do tak efektownego odbicia dostarczyły dużo lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne sieci sklepów.

Przecena nie oszczędziła spółek z szerokiego rynku, stąd wyraźna przewaga przecenionych walorów. Pozytywnie wyróżniały m.in. akcje Benefit Systems, najszybciej rosnącej spółki w indeksie mWIG40. Do zakupów jej akcji przekonały inwestorów wyniki kwartalne. Efektowny rajd kontynuowały akcje MDI Energii, mocno drożejąc, już trzecią sesję z rzędu. Impulsem do odbicia jej notowań była środowa informacja o podpisaniu listu intencyjnego z Gaz-Systemem.