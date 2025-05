PGE odnotowała rekordowy kwartał. Zaskakuje wytwarzanie

Z kolei sektor Ciepłownictwo w I kw. 2025 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 899 mln złotych, w relacji do 510 mln złotych zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z Rynku Mocy.

Powtarzalny wynik EBITDA sektora Energetyka Odnawialna w I kw. 2025 r. wyniósł 446 mln złotych wobec 379 mln złotych w analogicznym okresie 2024 r., a wzrost wynikał głównie z wyższych przychodów z regulacyjnych usług systemowych w związku z nowymi usługami bilansowania.

Wynik powtarzalny sektora Obrót w I kw. 2025 r. wyniósł 772 mln zł wobec 903 mln zł w takim samym okresie w 2024 r., na co wpływ miało przede wszystkim rozwiązanie rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

Sektor biznesowy Energetyka Kolejowa w I kw. 2025 r. wypracował zysk EBITDA w wysokości 351 mln zł wobec 279 mln zł w I kw. 2024 r. Na wynik złożyły się głównie wyższe przychody z opłat przyłączeniowych w związku z harmonogramem Programu MUZa (Modernizacja Układów Zasilania) oraz pozytywny efekt na sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA powtarzalna sektora Energetyka Gazowa osiągnęła wynik na poziomie 90 mln złotych wobec straty rzędu 22 mln zł w I kw. 2024 r. Jest to wynikiem tego, że w I kwartale 2024 toku blok nr 9 Elektrowni PGE Gryfino Dolna Odra pozostawał w ruchu próbnym, a blok nr 10 nie był podłączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za I kw. 2025 r. wyniósł 16 633 mln zł, co oznacza spadek o 571 mln zł w stosunku do końca 2024 r. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 1,31x.