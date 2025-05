Najstarsze elektrownie węglowe nie idą na emeryturę. Będą dalej pracować

Krótsza praca na normalnym obciążeniu przekłada się jednak na niższe przychody z produkcji energii elektrycznej. Aby zachęcić spółki energetyczne do dalszego utrzymywania elektrowni węglowych, powstał tzw. rynek mocy. W ramach aukcji rynku mocy sprzed lat elektrownie oferowały dostępną moc, za co są wynagradzane. Przychody z tego tytułu są istotnym elementem finansowania elektrowni węglowych, dzięki któremu nie generują one strat. Płacimy za to w rachunkach za prąd tzw. opłatę mocową. Pierwsze aukcje rynku mocy dla starych elektrowni węglowych wygasają w tym roku.

Pierwsza z aukcji za nami?

Nie mogą jednak one uczestniczyć w nowych aukcjach, bo nie spełniają kluczowego kryterium emisji (limit 550 kg CO2 na MWh). Jednak bez nich polski system elektroenergetyczny jeszcze przed kolejne lata może być bezbronny. Dlatego w ub.r. polski rząd uzyskał zgodę na warunkowe wydłużenie tego wsparcia dla starszych elektrowni węglowych do 2028 r.

O które elektrownie chodzi? W przypadku Enei bloki węglowe w Kozienicach i Połańcu, Tauron zapowiadał wystawienie bloków węglowych w Jaworznie, Sierszy, Łagiszy i Łaziskach, a PGE najprawdopodobniej Rybnik, Dolna Odra i Opole. Na początku roku przyjęto nowelizację ustawy w tej sprawie, a teraz ruszyły aukcje. Na początek te do końca roku, a późnym latem lub jesienią mają ruszyć aukcje na 2026 r. Poza aukcjami uzupełniającymi dla węgla na przełomie czerwca i lipca ruszą aukcje rynku mocy dla najbardziej zaawansowanych projektów elektrowni gazowych. (tzw. aukcje dogrywkowe).

Pierwsza z tych aukcji uzupełniających dla elektrowni węglowych, a więc na drugą połowę roku dostaw 2025 odbyła się 15 maja i została zakończona w pierwszej rundzie. Z harmonogramu aukcji wynika, że w pierwszej rundzie cena wywoławcza wynosiła 431,00 zł/kW/rok, a cena minimalna 395,10 zł/kW/rok. PSE podawały wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy wynosiła 5 GW i taką też moc zakontraktowano. Gwarancja bezpieczeństwa jednak kosztuje.

Średni koszt rynku mocy przenoszony w opłacie mocowej (element naszego rachunku za prąd) w latach 2025-2028 będzie wynosić rocznie ok. 8,5-9 mld zł.

Spółki zaczynają ogłaszać wyniki aukcji. Polska Grupa Energetyczna zakontraktowała w aukcji uzupełniającej rynku mocy na okres dostaw od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku r. łącznie nie mniej niż 2.111 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy.