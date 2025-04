Jest umowa pomostowa dla atomu. Premier zabrał głos

Czytaj więcej Energetyka Trudne rozmowy atomowe z partnerami z USA i z Brukselą Z końcem marca wygasa umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej, podpisana jesienią 2023 r. Partnerzy z Polski i USA finalizują rozmowy, ale żeby projekt mógł być kontynuowany, konieczna będzie umowa pomostowa. Tej jednak póki co jeszcze nie ma.

O co toczyły się negocjacje?

Premier wyjaśnił, że poprzedni rząd wyłączył z negocjacji Prokuratorię Generalną, co – jak zaznaczył – stawiało nas w trudniejszej sytuacji podczas rozmów. Zaznaczył, że inwestycja w elektrownię jądrową to dziesiątki miliardów złotych, i powinny być one wydawane racjonalnie. Tusk powiedział, że obecnie udało się wynegocjować m.in. terminy i kary za ich niedotrzymanie. – Chcemy mieć dobre relacje z Amerykanami, ale nie chcemy żeby Polska na tym traciła – podkreślił.

Umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej z Westinghouse i Bechtel z września 2023 r., podpisywana jeszcze za rządów PiS, wygasa formalnie 31 marca. Rząd nie zdradzał, jakie elementy są jeszcze przedmiotem negocjacji. Nieoficjalnie słyszmy, że rząd chciał zmienić niektóre zapisy porozumienia na „bardziej partnerskie”. Z naszych informacji wynika, że do przedyskutowania jest jeszcze m.in. kwestia odpowiedzialności za projekt, czy sposób płatności za wykonaną pracę.

Umowa pomostowa pozwala z jednej strony na kontynuowanie prac nad elementami umowy projektowej, która wygasła, a jednocześnie pozwala rozpocząć prace nad elementami umowy na budowę, która może zostać podpisana pod koniec tego roku.