Trudne rozmowy atomowe z partnerami z USA i z Brukselą

Dalej przechodzimy do drugiego argumentu mającego wzmocnić polską prośbę o możliwość dokapitalizowania spółki PEJ publicznymi pieniędzmi. Jak udało się nam ustalić – PEJ w kwocie 192 mld zł już na starcie uwzględniły ewentualny wzrost wartości inwestycji w wysokości 10 proc. Oznacza to, że pierwsza elektrownia jądrowa w najbardziej optymistycznym scenariuszu może być nawet tańsza i kosztować o kilkanaście miliardów złotych mniej. Jednak świadomy możliwych problemów inwestor oszacował już ewentualne ryzyko i uwzględnił je we wniosku, co powinno postawić polską prośbę o zgodę na pomoc publiczną w nieco lepszym świetle. PEJ wskazuje bowiem zabezpieczenie rezerw na wypadek problemów przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników ekonomicznych projektu. W debacie publicznej pojawiają się jednak krytyczne oceny, jakoby projekt elektrowni jądrowej już teraz miał być droższy nawet o 70 proc. względem pierwotnej amerykańskiej oferty, która została wybrana przez polski rząd w 2022 r. Nasi rozmówcy zbliżeni do rządu i realizowanego projektu podkreślają, że zestawienie wartości projektu w 2022 r., kiedy rząd wybrał amerykańską ofertę, nie mają sensu, bo te wartości mają być nieporównywalne. Dlaczego? – Nie możemy zestawiać tych dwóch różnych liczb i wskazywać, że podatnik zapłaci więcej. Nie należy porównywać jabłek z gruszkami. Po pierwsze, myli się koszt budowy reaktorów z całymi nakładami inwestycyjnymi obejmującymi także koszty własne inwestora i koszty budowy infrastruktury towarzyszącej. Po drugie, nie odróżnia się wartości realnych od nominalnych – podkreślają nasi rozmówcy.

Zmieścić OZE i atom

Komisja w dokumencie otwierającym proces notyfikacji z początku tego roku ujęła już swoje wstępne wątpliwości do modelu finansowania polskiej elektrowni. Bruksela obawia się, że może dojść do zakłóceń rynku, ponieważ proponowana konstrukcja kontraktu CfD może uniemożliwić operatorowi elektrowni przekazywanie pewnych sygnałów cenowych z rynku, co z kolei może prowadzić do nieefektywnej eksploatacji z perspektywy systemu i zniekształcić kolejność do wprowadzania energii z różnych źródeł do systemu energetycznego. W UE obowiązuje tzw. merit order, a więc porządek wprowadzania energii do systemu. Kryterium oparte jest na kosztach zmiennych (kosztach samego wytwarzania, bez stałych), a więc do systemu wprowadzana jest w pierwszej kolejności energia, której produkcja jest najtańsza, a tą jest OZE. Energia z atomu w ramach kontraktu CfD może zakłócić tę kolejność. Polska liczy jednak na zmianę podejścia Komisji w tej sprawie.

Sprawę złożonego wniosku notyfikacyjnego skomentował na prezentacji założeń do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej Paweł Gajda, dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Przemysłu. – Kwoty zawarte we wniosku oparte są o ofertę cenową oraz aktualne założenia co do warunków finansowania. Cała struktura finansowania jest obecnie dopracowywana, ale mamy wstępne porozumienia dla zdecydowanej większości kosztów inwestycji. Oczywiście istnieją pewne ryzyka, ale obecny model zostawia pewną przestrzeń na ich ograniczanie – mówił.

Jednym z ryzyk jest czas pracy elektrowni – założono, że współczynnik wykorzystania mocy w ciągu roku wyniesie 92,7 proc. Ze względu na rosnącą moc OZE w systemie energetycznym może to być mało prawdopodobne, a krótszy czas pracy oznaczać może wyższe koszty za MWh. – Jest to faktycznie ryzyko, ale dlatego rozmawiamy z KE w kwestii zmian w merit order. Jest to wspólny problem dla całej grupy krajów UE, które planują inwestycje w atom, dlatego pracujemy wspólnie nad rozwiązaniem. Głośno mówią o tym między innymi Szwedzi. Możliwe są różne rozwiązania zmian w sposobie funkcjonowania europejskiego rynku energii. Natomiast jest jeszcze przed decyzjami rady UE ds. energii rozważanie, jakie rozwiązanie zostanie ostatecznie przyjęte – dodaje Gajda.

Wedle innych naszych rozmówców zbliżonych do rządu, mimo że wielkość produkcji OZE będzie rosła, to i tak nadal będzie potrzebna w systemie sterowalna moc. To trzeci argument merytoryczny wzmacniający nasz wniosek. – Cały czas mimo rosnącej generacji OZE elektrownie sterowalne będą zabezpieczać dostawy energii. Operator będzie potrzebował jednostek wytwórczych pracujących w podstawie, zabezpieczających pracę systemu. Uważamy, że elektrownia jądrowa w Choczewie właśnie uzupełni te potrzeby i dlatego też, że czas pracy naszej elektrowni będzie wynosił blisko 93 proc. W kwestii merit order nasz rozmówca zbliżony do rządu wskazuje na potrzebę uwzględnienia przez KE faktu, że OZE ma najniższe koszty zmienne produkcji, ale pracuje tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, a przez resztę dnia już najtańszym źródłem energii nie jest, a nawet w ogóle nie jest w stanie jej technicznie wyprodukować. – Komisja powinna pomyśleć nad zmianami zasad dysponowania potrzebną mocą – uważa nasz rozmówca.