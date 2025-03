Atom bez rewolucji i bez wskazania inwestora dla kolejnej elektrowni

– Mamy już PPEJ, ale nie ujmuje on uwag NIK jeszcze do poprzedniego PPEJ. Będziemy je wprowadzać – przekazała minister przemysłu Marzena Czarnecka. To w tym resorcie ulokowany jest departament odpowiedzialny za energetykę jądrową. Założenia prezentował dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Paweł Gajda. Zasygnalizował, że na przełomie marca i kwietnia może być zaprezentowany cały PPEJ. Celem jest budowa oraz oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe.

Czytaj więcej Energetyka Zmiana warty w spółce odpowiedzialnej za budowę atomu. Prezes odchodzi Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych odchodzi. Leszka Juchniewicza zastąpi Piotr Piela, jako pełniący obowiązki prezes. To konsekwencja wcześniejszych zmian na fotelu rządowego pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Minister potwierdziła też, że do końca marca ma być zawarta umowa pomostowa (NDA) między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) a wykonawcą Westinghouse-Bechtel. To pomost między umową projektową a umową budowlaną dotyczącą budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce na Pomorzu. Wartość całej inwestycji w Choczewie jest szacowana we wniosku notyfikacyjnym do KE na 192 mld zł. W scenariuszu bazowym koszt MWh na wynieść 470–550 zł. Inwestycja obwarowana jest warunkami, których spełnienie jest obecnie przedmiotem rozmów z KE. Bruksela musi wydać zgodę na pomoc publiczną 60 mld zł.

Pierwszy atom

Ministerstwo Przemysłu zaprezentowało założenia w podziale na trzy bloki. Pierwszy dotyczy już realizowanego projektu przez Polskie Elektrownie Jądrowe we współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Przy realizowanej inwestycji do żadnych zmian nie dojdzie w ramach PPEJ. Oznacza to, że nadal udział kapitału własnego Skarbu Państwa ma wynieść 30 proc. Ten udział to 60 mld zł na dokapitalizowanie spółki PEJ. Ustawa, która pozwoli na ten proces, wkrótce trafi na biurko prezydenta. W tym tygodniu Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o finansowaniu tego projektu. Udział finansowania dłużnego na poziomie 70 proc. zostanie utrzymany, podobnie jak objęcie 100 proc. długu gwarancjami Skarbu Państwa. Głównym źródłem tego kredytowania będą agencje kredytów eksportowych oraz jako uzupełnienie – inne polskie i zagraniczne instytucje finansowe.

– Mamy deklaracje ze strony amerykańskiego Exim Banku, który ma zagwarantować finansowanie dłużne w 40 proc. – mówi Gajda. Są także listy intencyjne z instytucjami finansowymi z Kanady i Francji. Zgodnie z harmonogramem ujętym w założeniach PPEJ w tym roku plac budowy będzie przekazany wykonawcy do rozpoczęcia prac przygotowawczych. W 2026 r. ma być gotowy raport lokalizacyjny.