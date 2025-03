Zmiana warty w spółce odpowiedzialnej za budowę atomu. Prezes odchodzi

W czwartek 13 marca Ministerstwo Przemysłu ma ogłosić założenia do aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Dokument ma potwierdzić założenia z poprzedniego planu co do potencjalnych lokalizacji dla kolejnych elektrowni, a także określić kto może być potencjalnym inwestorem w ramach tego programu – czy nadal tylko PEJ, czy inne polskie spółki także.

Podobnie jak w obecnym dokumencie tak i teraz mają być tam wymienione takie lokalizacje jak: Bełchatów, Konin, Kozienice i Połaniec. Największe szanse na wybór lokalizacji w przyszłym roku mają Konin i Bełchatów. Najbliższej wyboru – wbrew zabiegom PGE – ma być obecnie Konin.