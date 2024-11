Tauron notuje wyższe zyski niż przed rokiem. Cały rok jednak dalej na minusie

– W pierwszych trzech kwartałach 2024 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 4,6 mld zł EBITDA, a marża EBITDA wzrosła o 2,8 p.p. Blisko 60 proc. łącznej EBITDA Grupy Tauron wypracował stabilny, regulowany sektorze Dystrybucja. Coraz bardziej zauważalne jest znaczenie sektorze OZE w Grupie Tauron, będące odzwierciedleniem trendów rynkowych i dokonującego się procesu transformacji energetycznej. Pomimo, że moc zainstalowana w źródłach odnawialnych Grupy jest sześciokrotnie niższa niż w źródłach konwencjonalnych, EBITDA wygenerowana przez sektorze OZE w okresie trzech kwartałów tego roku wyniosła blisko 500 mln zł, tj. o 60 proc. więcej niż EBITDA osiągnięta przez bloki węglowe sektorze Wytwarzanie – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes Taurona Polska Energia ds. Finansów. – Skutecznie pozyskujemy finansowanie konieczne do przeprowadzenia procesu transformacji. W październiku podpisaliśmy z instytucjami finansowymi dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 2,9 mld zł, a jeszcze we wrześniu ustanowiliśmy również program emisji obligacji do kwoty 3 mld zł, w ramach którego możemy wyjść z ofertą obligacji na rynek. Równolegle ubiegamy się o znaczące środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze Dystrybucja – podkreśla Krzysztof Surma.

Coraz mniej energii

W pierwszych 9 miesiącach 2024 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 38,51 TWh energii elektrycznej do blisko 6 mln klientów. Wolumen dystrybuowanej energii był nieznacznie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.Spółki Grupy Tauron wyprodukowały w okresie trzech kwartałów 2024 r. łącznie 8 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 8,99 TWh.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Drugie życie po węglu. Tauron ma plan dla starszych elektrowni węglowych Przedłużenie rynku mocy, biomasa lub magazyny energii to plany Grupy Tauron na utrzymanie Elektrowni Siersza. Władze spółki podkreślają, że los zakładu nie jest przesądzony. Spółka chce zostać w Trzebini, a pracownicy mają nie stracić miejsc pracy.

W pierwszych 9 miesiącach 2024 r. sektorze OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne oraz źródła biomasowe wyprodukował 1,2 TWh energii elektrycznej, nieznacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,17 TWh), przede wszystkim w wyniku wyższej produkcji z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, przy jednoczesnym spadku produkcji z elektrowni wodnych i z biomasy.