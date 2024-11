Będą zmiany w harmonogramach bloków gazowych Energi? Firma rozmawia z wykonawcami

Jak powiedział prezes, flagowe wytwórcze projekty inwestycyjne, czyli elektrownie gazowe CCGT, to w obu przypadkach generalni wykonawcy zgłaszali możliwość zmian w harmonogramach.

Możliwe zmiany w harmonogramach bloków gazowych?

Prezes podkreślił, że Energa poinformuje o zmianach terminów inwestycji, gdy te będą pewne- Jako zarząd włączyliśmy się w rozmowy z wykonawcami. Robimy wszystko, by optymalizować potencjalne zmiany, o których dostajemy sygnały. Jeśli jakiekolwiek z tych zmian poszczególnych elementów harmonogramów miałyby wpłynąć na docelowy moment oddania inwestycji, to wówczas, gdy będziemy pewni co do takiej ewentualności, którą próbujemy mitygować, zakomunikujemy to rynkowi - dodał Staszak.

W Ostrołęce powstaje blok gazowo-parowy o mocy 745 MW. Zakontraktował ok. 696 MW obowiązku mocowego na okres 17 lat w wyniku aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok. Blok CCGT w Grudziądzu ma mieć moc ok. 560 MW. W grudniu 2021 roku w wyniku aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok zawarto umowę mocową na ok. 518,4 MW na okres 17 lat.

Potencjalnym przedsięwzięciem inwestycyjnym grupy jest projekt CCGT Gdańsk. Władze spółki poinformowały, że w trzecim kwartale 2024 roku kontynuowano działania związane z utrzymywaniem wykonalności projektu, w tym w szczególności prowadząc prace związane z rozwojem uzyskiwanych w okresie przygotowania produktów projektowych, jak i uzyskania gotowości do przystąpienia do mechanizmów rynku mocy. Władze spółki na konferencji nie podały jednak więcej informacji dotyczącego projektu. Możliwe są nowe projekty gazowe Energi, ale spółka na tym etapie nie informuje gdzie i jakie mogłyby to być nowe projekty. Potencjalnie w grę wchodzą lokalizacje tam, gdzie elektrownie gazowe w Grupie zaraz będą działać.

Blisko 50 mld zł na inwestycje

Jak poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji, Energa realizuje także inwestycje kogeneracyjne w Kaliszu, Elblągu, przygotowuje się do realizacji inwestycji w Ostrołęce. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 3,06 mld zł i były o 6 proc. wyższe rok do roku. 53 proc. wszystkich nakładów stanowiły inwestycje w segmencie dystrybucji. Jak podano, nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 352 mln zł, natomiast na budowę CCGT w Grudziądzu przeznaczono 598 mln zł.