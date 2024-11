Prezes powiedział także, że w ciągu trzech kwartałów wyniki finansowe były kształtowane przez istotne czynniki pozostające poza jej kontrolą, m.in. przez przedłużone na 2024 rok regulacje w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej oraz obniżenie taryfy G prezesa URE na drugą połowę 2024 roku, które przełożyły się na niższą marżowość sprzedaży energii elektrycznej.

Jak tłumaczy spółka, w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku o 55 proc. spadła kwota rekompensat z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulacjami w zakresie cen energii elektrycznej. Wynikało to m.in. z konieczności wprowadzenia od drugiej połowy roku zmian w stawkach taryfowych, od których wspomniane rekompensaty są naliczane.

Wiceprezes Energi Roman Szyszko zwrócił uwagę, że w trzecim kwartale ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe były też m.in. niższe ceny rynkowe energii elektrycznej, które przełożyły się na niższe ceny sprzedaży. – Jednocześnie jednak przez dziewięć miesięcy tego roku niższe ceny zakupu energii na pokrycie strat sieciowych korzystnie wpłynęły na wynik EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja. Czynniki zewnętrzne wpływające na wyniki finansowe Grupy Energa wpłynęły na poziom zysku nie tylko w ostatnim kwartale, ale od początku bieżącego roku. Mimo to uzyskane wyniki finansowe zapewniają zdolność do skutecznej realizacji kolejnych strategicznych działań. Profil działalności oparty o odnawialne źródła energii i infrastrukturalne usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaje się uzasadniać pozytywne prognozy w odniesieniu do przyszłego wzrostu wartości rynkowej Grupy Energa – powiedział wiceprezes.

Rosną nakłady na inwestycje

Energa podała, że nakłady inwestycyjne w Linii Biznesowej Dystrybucja w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 1,6 mld zł (to 53 proc. łącznych nakładów Grupy w tym okresie). Wyjaśniono, że dzięki tym środkom wybudowano i zmodernizowano 2,1 tys. km linii dystrybucyjnych, co pozwoliło przyłączyć do sieci 45 tys. nowych odbiorców oraz źródła odnawialne o mocy 801 MW. - W związku z tym po trzech kwartałach 2024 roku łączna liczba odbiorców podłączonych do sieci Energi Operatora wynosiła 3,4 mln, a łączna moc OZE przyłączona do sieci – 9,22 GW. Nakłady inwestycyjne w tym obszarze były też o 15 proc. wyższe w ujęciu rok do roku – czytamy dalej w komunikacie.

Spółka poinformowała, że w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły nakłady inwestycyjne w Linii Biznesowej Wytwarzanie. Do końca września o 71 proc. rok do roku, a w samym tylko trzecim kwartale niemalże dziesięciokrotnie. Wyjaśniono, że kluczową inwestycją w tym obszarze jest zbliżająca się do finału budowa farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 65 MW. Farma będzie mogła wyprodukować energię wystarczającą do zasilenia ponad 30 tys. gospodarstw domowych.Energa przekazała w komunikacie, że w trzecim kwartale trwały prace na terenie pięciu nowych inwestycji fotowoltaicznych: PV Barczewo i PV Działdowo (woj. warmińsko-mazurskie, odpowiednio 9,4 i 5,9 MW mocy zainstalowanej), PV Płońsk 1 i 2 (woj. mazowieckie, odpowiednio 8,3 i 8,7 MW) oraz PV Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie, 10,1 MW). Przypomniano, że Energa jest również zaangażowana w procesy akwizycyjne projektów OZE, z których pierwsze 22 MW (zespół farm fotowoltaicznych Opalenica) rozpoczęły już pracę.

Firma przekazała, że trwają też prace nad budową elektrowni gazowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Wskazano ponadto, że trzeci kwartał to okres aktywnych prac związanych z inwestycjami w aktywa ciepłownicze Grupy w Elblągu, Kaliszu i Ostrołęce.