Definicja budynku nadal sporna

Z analizy dotychczasowych wartości podatku od nieruchomości płaconego przez pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce, związanego z opodatkowaniem linii elektroenergetycznych oraz prognozowanych kosztów opodatkowania sieci elektroenergetycznej na podstawie projektu, wynikał wzrost opodatkowania o 426,2 mln zł. Spowodowałoby to średni wzrost stawek dystrybucyjnych o ok. 1 proc. Teraz jednak po zmianach zapisów to samo stowarzyszenie już nie wypowiada się na temat tego projektu, czekając na zakończenie prac legislacyjnych w Sejmie. Kontrowersyjny zapis we wspominanym załączniku jednak nadal pozostał. O stanowisko zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, zarówno w kontekście obaw dotyczących opodatkowania wszystkich elementów instalacji OZE, jak i linii wysokiego napięcia.

Bez większego podaktu od OZE. A od sieci?

W lipcu pojawiły się także obawy, że nowe prawo będzie oznaczało opodatkowanie nie tylko dużych farm fotowoltaicznych, ale także tych małych, prosumenckich. Ministerstwo Finansów zdementowało te informacje. Zapytaliśmy wówczas resort finansów, czy projekt będzie obejmował konsekwencjami prawnymi także prosumentów (instalacje o mocy do 50 kW). – Projekt nie przewiduje rozwiązań adresowanych do prosumentów – precyzował resort.

Już po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów w październiku, jeszcze raz skierowaliśmy pytania do resortu, ale już w kwestii dużych instalacji OZE oraz linii przesyłowych. Pojawiły się bowiem obawy, że na mocy nowego prawa, wszystkie elementy np. wiatraka będą na nowo opodatkowane, łącznie z najbardziej kapitałochłonnymi elementami takimi jak turbina.

Resort finansów, w odpowiedzi na nasze pytania, podkreśla, że zgodnie z przyjętym 14 października 2024 r. przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej elektrownie wiatrowe i elektrownie fotowoltaiczne będą opodatkowane wyłącznie w zakresie ich części budowlanych. Przykładowo: fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz słupy. – Proponowane przepisy nie przewidują opodatkowania wyżej wymienionych obiektów w całości, tj. łącznie z urządzeniami technicznymi składającymi się na te obiekty, czyli np. całej elektrowni wiatrowej łącznie z turbiną – podkreśla resort finansów, ucinając w ten sposób różne interpretacje prawnicze w tej kwestii.

Jak podkreślono w odpowiedzi na pytania naszej redakcji, w myśl proponowanych przepisów urządzeniem budowlanym jest przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne bezpośrednio związane z budowlą i niezbędne do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. – Części techniczne wyżej wymienionych obiektów nie mogą być kwalifikowane jako urządzenia budowlane związane z takimi obiektami, stanowią bowiem ich część składową – podkreślono.

Jeśli chodzi o sieci elektroenergetyczne już tak klarowanych odpowiedzi nie dostaliśmy. – Zgodnie z proponowanymi przepisami „sieć elektroenergetyczna” nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Obiekty stanowiące elementy tej sieci będą na potrzeby podatku od nieruchomości kwalifikowane jako budowle, jeżeli zostały wskazane w projektowanej definicji budowli – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania. Sięgnęliśmy więc do dokumentów, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane dalej do Sejmu. Tam nadal występują pod pkt 13 kontrowersyjne wcześniej dla branży wskazania. W wykazie obiektów podlegających kwalifikowaniu jako budowle nadal mowa jest o takich obiektach jak linia elektroenergetyczna. Jak na przepisy zapatrują się spółki energetyczne? Wszystkie czekają i nie komentują sprawy. Jedynie Tauron zadeklarował, że poza analizą projektu, będzie aktywnym graczem w konsultacjach dokumentu na kolejnych etapach poprzedzających przyjęcie ustawy przez Sejm. Ten ma już numer druku prac sejmowych, które niedługo ruszą.