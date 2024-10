Pełna moc Dolnej Odry

PGE Polska Grupa Energetyczna i GE Vernova ogłosiły 29 października 2024 r. rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji elektrowni PGE Gryfino Dolna Odra o mocy 1,4 GW, zlokalizowanej na Pomorzu Zachodnim. Pierwszy z bloków o mocy 683 MW rozpoczął komercyjną pracę w połowie sierpnia. Drugi miał rozpocząć taką pracę od końca września, ale się nie udało. Energię do systemu jednak blok już dostarczał po procesie synchronizacji z systemem energetycznym. Teraz działa już na warunkach komercyjnych. Po oddaniu do użytku tego bloku to obecnie największa elektrownia gazowo-parowa działająca w Polsce. – Elektrownia jest w stanie dostarczyć energię elektryczną potrzebną do zasilenia ponad 3 milionów gospodarstw domowych w Polsce – informuje PGE.